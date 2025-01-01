Танцевальный квартирник на теплой крыше с живым бэндом. Поем и танцуем под русские хиты 00-х.

Музыкальный вечер на крыше универмага «Цветной»

Спойте всё, что накопилось! Roofevents переизобрел караоке и создал удивительный музыкальный вечер для тех, кто устал от шумных баров и осуждающих взглядов. Здесь всё по-другому: мы поем вместе, в унисон с живым бэндом, на одной волне и, конечно, с потрясающим видом на закатную Москву.

Комфорт и атмосфера

Чтобы устроиться поудобнее, вы сможете воспользоваться коврами, подушками и пледами. В меню - коктейли и закуски, которые значительно разнообразят ваш вечер и создадут полный спектр удовольствий от Roofevents.

Музыка от The Hits

Когда покажется, что душевнее быть не может, мы погасим свет, и останется только музыка, сотканная из голосов зала. The Hits - одна из самых ярких кавер-групп Москвы с узнаваемым звучанием и живым контактом с залом.

Звезды на сцене

Участники коллектива выступают на больших сценах и телеканалах, но берут не пафосом, а теплом и искренней любовью к своему делу. В составе - финалист проекта «Голос» Илья Никко, вокалистка Диана Запуниди (за её плечами тур с Джиганом), барабанщик Bahh Tee Максим Белослудцев, опытный гитарист Антон Хрящев, супер-клавишник Арсений Москалев и завсегдатай музыкальных ТВ-шоу басист Камиль Газизов.

Присоединяйтесь к этому уютному и теплому музыкальному событию, где каждый сможет стать частью великой музыкальной паутины!