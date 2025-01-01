Танцевальный диалог

Симфония клавиш: Уникальный концерт для органа и фортепиано

Приглашаем вас на музыкальную программу, в которой орган и фортепиано создадут магическую атмосферу. Этот концерт обещает стать ярким событием любителей классической музыки.

Исполнители

Солистка Пермской краевой филармонии, лауреат международных конкурсов Евгения Камянская (орган)

Заслуженный работник культуры России, лауреат международных конкурсов Людмила Дробышева-Разумовская (фортепиано)

Программа концерта

Солер — Соната для двух клавиров ля минор

Карг Эллерт — Сюита для рояля и органа в трех частях: Колыбельная, Менуэт, Скерцо, Триумфальный марш

Моранди — Марш в военном стиле

Сен-Санс — Канцона и Скерцо, Вакханалия из оперы «Самсон и Далила»

Томбель — Токката

Пьяццола — Ave Maria, Прощай, Нанино

Балейе — Бах — чат — Бенджамин — Ямайская румба

Обратите внимание, что в программе возможны изменения. Не упустите шанс насладиться необычными музыкальными произведениями в исполнении высококлассных музыкантов!