Танцевальный диалог

Симфония клавиш: Уникальный концерт для органа и фортепиано
Приглашаем вас на музыкальную программу, в которой орган и фортепиано создадут магическую атмосферу. Этот концерт обещает стать ярким событием любителей классической музыки.
Исполнители
- Солистка Пермской краевой филармонии, лауреат международных конкурсов Евгения Камянская (орган)
- Заслуженный работник культуры России, лауреат международных конкурсов Людмила Дробышева-Разумовская (фортепиано)
Программа концерта
- Солер — Соната для двух клавиров ля минор
- Карг Эллерт — Сюита для рояля и органа в трех частях: Колыбельная, Менуэт, Скерцо, Триумфальный марш
- Моранди — Марш в военном стиле
- Сен-Санс — Канцона и Скерцо, Вакханалия из оперы «Самсон и Далила»
- Томбель — Токката
- Пьяццола — Ave Maria, Прощай, Нанино
- Балейе — Бах — чат — Бенджамин — Ямайская румба
Обратите внимание, что в программе возможны изменения. Не упустите шанс насладиться необычными музыкальными произведениями в исполнении высококлассных музыкантов!