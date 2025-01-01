Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Танцевальный диалог
Киноафиша Танцевальный диалог

Танцевальный диалог

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Симфония клавиш: Уникальный концерт для органа и фортепиано

Приглашаем вас на музыкальную программу, в которой орган и фортепиано создадут магическую атмосферу. Этот концерт обещает стать ярким событием любителей классической музыки.

Исполнители

  • Солистка Пермской краевой филармонии, лауреат международных конкурсов Евгения Камянская (орган)
  • Заслуженный работник культуры России, лауреат международных конкурсов Людмила Дробышева-Разумовская (фортепиано)

Программа концерта

  • Солер — Соната для двух клавиров ля минор
  • Карг Эллерт — Сюита для рояля и органа в трех частях: Колыбельная, Менуэт, Скерцо, Триумфальный марш
  • Моранди — Марш в военном стиле
  • Сен-Санс — Канцона и Скерцо, Вакханалия из оперы «Самсон и Далила»
  • Томбель — Токката
  • Пьяццола — Ave Maria, Прощай, Нанино
  • Балейе — Бах — чат — Бенджамин — Ямайская румба

Обратите внимание, что в программе возможны изменения. Не упустите шанс насладиться необычными музыкальными произведениями в исполнении высококлассных музыкантов!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 26 марта
Органный зал Пермской филармонии Пермь, Ленина, 51б
19:00 от 750 ₽

В ближайшие дни

Концерт солистов Пермской оперы
6+
Классическая музыка
Концерт солистов Пермской оперы
31 октября в 19:00 Филармония «Триумф»
от 300 ₽
Ангелы рядом. Ирина Пыжьянова, Ольга Ирисова, Ольга Семочкина
12+
Классическая музыка
Ангелы рядом. Ирина Пыжьянова, Ольга Ирисова, Ольга Семочкина
26 ноября в 19:00 Филармония «Триумф»
от 1500 ₽
Оркестр CAGMO. Саундтреки Ханса Циммера при свечах
6+
Неоклассика
Оркестр CAGMO. Саундтреки Ханса Циммера при свечах
23 ноября в 18:00 Органный зал Пермской филармонии
от 2800 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше