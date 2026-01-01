Танцевальный час

Волшебство симфонических танцев во Дворце Белосельских-Белозерских

27 апреля слушателей Санкт-Петербургского государственного академического симфонического оркестра ждет красочная панорама симфонических танцев, созданных композиторами-классиками. Зрители смогут насладиться уникальной возможностью услышать произведения, которые веками завораживают публику.

Прозвучат великолепные мелодии Иоганна Штрауса — короля вальса, покорившего сердца зрителей по всему миру. В фольклорных мотивах Румынской рапсодии Джордже Энеску оживет картина шумного народного празднества.

Русская музыка будет представлена изысканным «Танцем амазонки» мастера музыкальной миниатюры Анатолия Лядова, неистовым плясом царства Кощея из «Жар-птицы» Игоря Стравинского и знаменитыми «Половецкими плясками» Александра Бородина, которые стали одним из самых популярных концертных номеров.

Яркой кульминацией программы станут незабываемое «Болеро» Мориса Равеля и шедевр Жака Оффенбаха: зажигательный канкан из оперетты «Орфей в аду».

Программа концерта:

И. Штраус. «Императорский вальс»; Две польки

А. Лядов. «Танец амазонки»

А. Бородин. «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь»

И. Стравинский. «Поганый пляс Кощеева царства» из балета «Жар-птица»

Дж. Энеску. Румынская рапсодия № 1

М. Равель. Болеро

Ж. Оффенбах. Канкан из оперетты «Орфей в аду»

Дирижер: Анатолий Семёнов

Продолжительность концерта — 1 час без антракта.

Это отличный шанс для любителей классической музыки и танца насладиться шедеврами музыкального искусства в исполнении талантливых музыкантов.