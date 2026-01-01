Танцевальный час

27 апреля слушателей Санкт-Петербургского государственного академического симфонического оркестра ждет красочная панорама симфонических танцев, созданных композиторами-классиками. Зрители смогут насладиться уникальной возможностью услышать произведения, которые веками завораживают публику.
Прозвучат великолепные мелодии Иоганна Штрауса — короля вальса, покорившего сердца зрителей по всему миру. В фольклорных мотивах Румынской рапсодии Джордже Энеску оживет картина шумного народного празднества.
Русская музыка будет представлена изысканным «Танцем амазонки» мастера музыкальной миниатюры Анатолия Лядова, неистовым плясом царства Кощея из «Жар-птицы» Игоря Стравинского и знаменитыми «Половецкими плясками» Александра Бородина, которые стали одним из самых популярных концертных номеров.
Яркой кульминацией программы станут незабываемое «Болеро» Мориса Равеля и шедевр Жака Оффенбаха: зажигательный канкан из оперетты «Орфей в аду».
Дирижер: Анатолий Семёнов
Продолжительность концерта — 1 час без антракта.
