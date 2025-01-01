Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Танцевальное шоу Гранд. «История в отеле. Ностальгия»
Билеты от 1200₽
Киноафиша Танцевальное шоу Гранд. «История в отеле. Ностальгия»

Спектакль Танцевальное шоу Гранд. «История в отеле. Ностальгия»

6+
Возраст 6+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Новый проект от звездного танцевального шоу «ГРАНД»

Звездное танцевальное шоу «ГРАНД», которое объединило 25 чемпионов на одной сцене, продолжает радовать своих зрителей. После невероятного успеха мюзикла «История в отеле» на свет выходит новый проект – «История в отеле-2. Ностальгия».

Путешествие в прошлое

Этот спектакль перенесет вас в то же таинственное заведение, но на почти век назад. Эпоха роскошных нарядов, коварных интриг и утонченных манер ждёт вас в каждом номере этого отеля.

Феерия танцев и музыки

Зрители станут свидетелями удивительных историй, раскрывающихся через невероятную феерию танцевальных стилей, легендарной музыки и сильной актерской игры. Спектакль включает в себя экспериментальный перформанс, визуальные и световые эффекты, а также потрясающие костюмы.

Бродвейские традиции

Все это выполнено в лучших традициях знаменитых бродвейских мюзиклов, но с таким масштабом, идеей и любовью к деталям, которые на мировой сцене ещё не были представлены. Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
15:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
11 октября
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
19:00 от 1200 ₽
12 октября
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
15:00 от 1200 ₽

В ближайшие дни

Преступление и наказание
12+
Мюзикл
Преступление и наказание
16 ноября в 14:00 Московский театр мюзикла
от 1000 ₽
Морозко. Сказки зимнего леса
0+
Детский Детские елки Цирк
Морозко. Сказки зимнего леса
27 декабря в 11:00 КЦ «Онежский»
от 950 ₽
Несносная Клара
16+
Комедия
Несносная Клара
2 ноября в 19:00 ЦДКЖ
от 1500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше