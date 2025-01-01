Спектакль Танцевальное шоу Гранд. «История в отеле. Ностальгия»

Новый проект от звездного танцевального шоу «ГРАНД»

Звездное танцевальное шоу «ГРАНД», которое объединило 25 чемпионов на одной сцене, продолжает радовать своих зрителей. После невероятного успеха мюзикла «История в отеле» на свет выходит новый проект – «История в отеле-2. Ностальгия».

Путешествие в прошлое

Этот спектакль перенесет вас в то же таинственное заведение, но на почти век назад. Эпоха роскошных нарядов, коварных интриг и утонченных манер ждёт вас в каждом номере этого отеля.

Феерия танцев и музыки

Зрители станут свидетелями удивительных историй, раскрывающихся через невероятную феерию танцевальных стилей, легендарной музыки и сильной актерской игры. Спектакль включает в себя экспериментальный перформанс, визуальные и световые эффекты, а также потрясающие костюмы.

Бродвейские традиции

Все это выполнено в лучших традициях знаменитых бродвейских мюзиклов, но с таким масштабом, идеей и любовью к деталям, которые на мировой сцене ещё не были представлены. Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события!