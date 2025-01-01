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Танцевальное шоу. Фламенко Андалусии
Билеты от 2400₽
Киноафиша Танцевальное шоу. Фламенко Андалусии

Танцевальное шоу. Фламенко Андалусии

6+
Возраст 6+
Билеты от 2400₽

О концерте/спектакле

Фламенко: Искусство, Погружающее в Страсть Андалусии

«Магия ритма, экспрессия цвета. Напряжённый излом руки, свободный полёт кисти. Тайный смысл движения, вечная загадка образа. Традиция, хранимая миллионами, покорившая весь мир». Именно так можно описать фламенко — уникальное искусство, которое наполняет сердца зрителей захватывающей страстью южной страны.

Звуки Андалусии

Когда звучит фламенко, в воздухе витает дух Андалусии. Это не просто музыка, а неразрывный сплав выразительного танца, ритмичной гитары и яркого драматического пения. Искусство фламенко пришло в Испанию ещё в XV веке с цыганскими племенами. С тех пор оно сохранило свои основы и продолжает развиваться, впитывая многообразие испанской культуры.

Фламенко как культурное наследие

В 2010 году фламенко было признано ЮНЕСКО объектом культурного наследия, что подчеркивает его значимость и уникальность. Его импровизационный характер, сложный рисунок и специфическая техника исполнения делают каждое выступление красочным мини-спектаклем, который невозможно забыть.

Мир фламенко

Среди более пятидесяти жанров фламенко нет ни одного, который можно было бы назвать скучным. Душа фламенко — это магия и чувство, которые дарят незабываемые эмоции. Если вы хотите погрузиться в атмосферу страсти и ритма, не пропустите этот вечер, наполненный живыми звуками и яркими образами.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 сентября
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
19:00 от 2400 ₽

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