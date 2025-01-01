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Танцевальная терапия «Я танцую по стране» от Ирины Горбачевой
Киноафиша Танцевальная терапия «Я танцую по стране» от Ирины Горбачевой

Танцевальная терапия «Я танцую по стране» от Ирины Горбачевой

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Танцевальная терапия «Я танцую по стране» от Ирины Горбачевой в Севкабель Порту

Добро пожаловать на уникальный танцевальный экспириенс, где с помощью музыки и заданий в наушниках вы сможете открыть истинного себя. Это пространство, где незнакомые люди объединяются, чтобы выпустить наружу все, что накопилось за долгое время, избавляясь от предрассудков и внутренних ограничений.

Вы почувствуете невероятное единение с другими людьми, ощутите радость и тепло. Наши гости описывают этот опыт как уникальное сочетание глубокой медитации, сеанса у психолога, бегового марафона, тихой вечеринки, масштабного концерта и тренинга по коммуникации. Смешайте всё это, но не взбалтывайте, и вы получите нашу танцевальную прогулку. Это не передать словами - лучше попробовать самим!

Как подготовиться к прогулке?

  • Возьмите с собой только самое необходимое. Мы присмотрим за вашими вещами, но лучше, если их будет немного.
  • Наденьте удобную одежду и обувь. Вы будете много, нет... ОЧЕНЬ МНОГО двигаться: прыгать, бегать, танцевать. Хорошо, если ничего не будет стеснять ваших движений.

Нужен ли опыт в танцах?

Нет! Танцевальная прогулка будет интересна всем, независимо от уровня подготовки. Зажигательный и чуткий танцор-проводник направит вас и зарядит положительной энергией. Разрешите себе быть собой и откройте новые горизонты вместе с нами!

Будет ли на прогулке Ирина Горбачева?

Танцевальная терапия создана и записана Ириной Горбачёвой. На протяжении всей прогулки вас сопровождает её голос в наушниках и танцор-проводник. На самой прогулке она не присутствует.

Что вас ожидает?

На прогулке каждый гость получит брендированную футболку, воду и чистое сухое полотенце. После покупки билета вам на почту придет электронный билет, который необходимо предъявить администратору на прогулке.

Информация о мероприятии

Продолжительность: 120 минут

Место встречи: Севкабель Порт (Кожевенная линия 40Б)

Исполнители
Ирина Горбачева
Ирина Горбачева

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
16:00 от 3300 ₽
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16:00 от 3300 ₽
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17:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
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17:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
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17:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 13 августа
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
19:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
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17:00 от 3300 ₽
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19:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
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Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
17:00 от 3300 ₽

Фотографии

Танцевальная терапия «Я танцую по стране» от Ирины Горбачевой Танцевальная терапия «Я танцую по стране» от Ирины Горбачевой Танцевальная терапия «Я танцую по стране» от Ирины Горбачевой Танцевальная терапия «Я танцую по стране» от Ирины Горбачевой Танцевальная терапия «Я танцую по стране» от Ирины Горбачевой Танцевальная терапия «Я танцую по стране» от Ирины Горбачевой Танцевальная терапия «Я танцую по стране» от Ирины Горбачевой Танцевальная терапия «Я танцую по стране» от Ирины Горбачевой Танцевальная терапия «Я танцую по стране» от Ирины Горбачевой Танцевальная терапия «Я танцую по стране» от Ирины Горбачевой Танцевальная терапия «Я танцую по стране» от Ирины Горбачевой

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