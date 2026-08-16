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Танцевальная терапия «Я танцую по стране» на ВДНХ
Билеты от 0₽
Киноафиша Танцевальная терапия «Я танцую по стране» на ВДНХ

Танцевальная терапия «Я танцую по стране» на ВДНХ

12+
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О выставке

Танцевальная терапия на ВДНХ

Уникальная танцевальная терапия пройдет в центре ВДНХ, где участники смогут раскрыть свои истинные чувства с помощью музыки и заданий в наушниках. Это событие идеально подходит тем, кто стремится к самовыражению и хочет ощутить единение с другими.

Приглашаем вас на этот особенный опыт, где незнакомцы собираются вместе, чтобы освободиться от предрассудков и внутренних ограничений. Гости отмечают, что это сочетание глубокой медитации, сеанса у психолога, бегового марафона, тихой вечеринки, масштабного концерта и тренинга по коммуникации создаёт неповторимую атмосферу.

Вы сможете ощутить невероятное единение с окружающими, радость и тепло, которые пронизывают пространство. Эта «танцевальная прогулка» дает возможность испытать нечто особенное, что лучше всего понять на собственном опыте.

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Август
16 августа воскресенье
18:00
ВДНХ Москва, просп. Мира, 119
21 августа пятница
20:00
ВДНХ Москва, просп. Мира, 119
22 августа суббота
18:00
ВДНХ Москва, просп. Мира, 119
23 августа воскресенье
18:00
ВДНХ Москва, просп. Мира, 119
26 августа среда
19:30
ВДНХ Москва, просп. Мира, 119
29 августа суббота
18:00
ВДНХ Москва, просп. Мира, 119
30 августа воскресенье
18:00
ВДНХ Москва, просп. Мира, 119

В ближайшие дни

Иномарка
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