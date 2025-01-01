Танцевальная терапия «Я танцую по стране» от Ирины Горбачевой в Москве

Добро пожаловать на уникальный танцевальный экспириенс в парке искусства Музеон! Этот проект под руководством Ирины Горбачевой предлагает вам возможность открыть истинного себя с помощью музыки и заданий в наушниках.

Что вас ждет?

Это пространство, где незнакомые люди объединяются, чтобы освободиться от накопившихся эмоций. Вы сможете избавиться от предрассудков и внутренних ограничений, ощутив невероятное единение с окружающими. Наши гости описывают этот опыт как уникальное сочетание:

глубокой медитации

сеанса у психолога

бегового марафона

тихой вечеринки

масштабного концерта

тренинга по коммуникации

Как это работает?

Смешайте все эти элементы, но не взбалтывайте, и вы получите нашу танцевальную прогулку. Это не передать словами — лучше попробовать самим! Присоединяйтесь к нам и ощутите радость и тепло в компании единомышленников.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного события! Записывайтесь заранее, чтобы гарантировать себе место в танцевальной терапии, которая оставит незабываемые впечатления.