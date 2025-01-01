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Танцевальная терапия «Я танцую по стране» Музеон
Билеты от 3400₽
Киноафиша Танцевальная терапия «Я танцую по стране» Музеон

Танцевальная терапия «Я танцую по стране» Музеон

12+
Возраст 12+
Билеты от 3400₽

О концерте/спектакле

Танцевальная терапия «Я танцую по стране» от Ирины Горбачевой в Москве

Добро пожаловать на уникальный танцевальный экспириенс в парке искусства Музеон! Этот проект под руководством Ирины Горбачевой предлагает вам возможность открыть истинного себя с помощью музыки и заданий в наушниках.

Что вас ждет?

Это пространство, где незнакомые люди объединяются, чтобы освободиться от накопившихся эмоций. Вы сможете избавиться от предрассудков и внутренних ограничений, ощутив невероятное единение с окружающими. Наши гости описывают этот опыт как уникальное сочетание:

  • глубокой медитации
  • сеанса у психолога
  • бегового марафона
  • тихой вечеринки
  • масштабного концерта
  • тренинга по коммуникации

Как это работает?

Смешайте все эти элементы, но не взбалтывайте, и вы получите нашу танцевальную прогулку. Это не передать словами — лучше попробовать самим! Присоединяйтесь к нам и ощутите радость и тепло в компании единомышленников.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного события! Записывайтесь заранее, чтобы гарантировать себе место в танцевальной терапии, которая оставит незабываемые впечатления.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Музеон Москва, Крымский Вал, 2
18:00 от 12400 ₽
1 августа
Музеон Москва, Крымский Вал, 2
19:30 от 3400 ₽
2 августа
Музеон Москва, Крымский Вал, 2
18:00 от 3400 ₽
3 августа
Музеон Москва, Крымский Вал, 2
18:00 от 3400 ₽
9 августа
Музеон Москва, Крымский Вал, 2
18:00 от 3400 ₽
10 августа
Музеон Москва, Крымский Вал, 2
18:00 от 3400 ₽

Фотографии

Танцевальная терапия «Я танцую по стране» Музеон Танцевальная терапия «Я танцую по стране» Музеон Танцевальная терапия «Я танцую по стране» Музеон Танцевальная терапия «Я танцую по стране» Музеон Танцевальная терапия «Я танцую по стране» Музеон Танцевальная терапия «Я танцую по стране» Музеон

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