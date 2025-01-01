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Танцевальная рапсодия на музыку Гершвина
Билеты от 600₽
Киноафиша Танцевальная рапсодия на музыку Гершвина

Танцевальная рапсодия на музыку Гершвина

6+
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Балетный спектакль. Сказка о дружбе и любви

Театр танца «Симфония полета» приглашает зрителей на уникальный балетный спектакль, который перенесет вас в мир юных леди и их первых переживаний. Постановка основана на музыке великих композиторов Джорджа Гершвина и Леонарда Бернстайна.

О чем спектакль?

Спектакль расскажет о школьной жизни двух одноклассниц, их дружбе, соперничестве и взрослении. Эта современная сказка о первом чувстве наполнена волшебством и борьбой характеров, где детская наивность встречается с настоящими эмоциями.

Выдающиеся исполнители

В вокальной партии выступит Ирина Костина — солистка Большого театра и театра «Новая опера». Ее талант и мастерство добавят особую атмосферу в представление.

Творческий коллектив

Театр «Симфония полета» отмечает свое 15-летие и является лауреатом множества всероссийских и международных фестивалей и конкурсов. В 2020 году театру было присвоено почетное звание «Образцовый коллектив». Балетмейстером спектакля выступает Иван Фадеев, лауреат различных конкурсов, а художественным руководителем является Татьяна Сложеникина, артистка балета, хореограф и педагог.

Обратите внимание

В программе возможны изменения, поэтому рекомендуется следить за новыми анонсами на официальном сайте театра.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 ноября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 600 ₽

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