Спектакль Танц-перформанс «Восстание»

Танц-перформанс на Новосй сцене Александринского театра

«Восстание» — это процессуальный перформанс, который акцентирует внимание на заботе, поддержке и совместности. Основная тема — бунт человеческого тела против «обыденности». Исполнители привлекаются в «со-стояние», где соматизация тел и внимания становится важной частью опыта.

Характеристика перформанса

В «Восстании» пространство для творчества формируется как место выращивания «мутанта». Здесь тело человека становится одновременно знакомым и удивительным в своих мотивах. Отсутствие репрезентации позволяет танцовщикам оставаться «при своих телах», а забота и поддержка выступают как политическое действие.

На протяжении всего перформанса существуют только два положения: лежа на полу и стоя на ногах. Исполнители с «большими силами» через прикосновения помогают другим вернуться в вертикальное положение. Танец возникает из переполнения тел и воображения. Он становится отпечатком прикосновений, открывающих новые качества и восприятие пространства.

Танец, который создается, существует ровно столько, сколько длится перформанс. По его окончании каждый исполнитель может выбрать: остаться стоять или опуститься на пол.

Автор идеи и хореограф

Антон Вдовиченко

Исполнители

Диана Дёмина

Оля Дмитриевская

Ксения Зайцева

Аня Зеликова

Кирилл Иванов

Настя Малеева

Камиль Мустафаев

Саша Сафронова

Юлия Хазова

Арина Черных

Полина Чернышова

Аня Шагивалеева

Иоланта Щелкунова

Rustam Nerustam

Антон Вдовиченко

Звук и свет

Звук: Rustam Nerustam

Свет: Эмиль Авраменко

Мысли автора

Антон Вдовиченко отмечает: «Меня интересует конкретность человеческого тела, не как метафора, а как пространство, в котором формируются мысли, чувства, действия. Это тело, свободное от усилий, привитых воспитанием внутри дисциплинированного капиталистического общества, — тело танцующее». За десять лет Вдовиченко создает работы с многочисленными участниками, акцентируя внимание на самостоятельности решений исполнителей внутри созданной структуры, вдохновляясь скульптурами Энтони Гормли и работами хореографа Стива Пэкстона.