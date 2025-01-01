Спектакль Танц-перформанс «Восстание»

Меню
Танц-перформанс «Восстание»
12+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 12+

О спектакле

Танц-перформанс на Новосй сцене Александринского театра

«Восстание» — это процессуальный перформанс, который акцентирует внимание на заботе, поддержке и совместности. Основная тема — бунт человеческого тела против «обыденности». Исполнители привлекаются в «со-стояние», где соматизация тел и внимания становится важной частью опыта.

Характеристика перформанса

В «Восстании» пространство для творчества формируется как место выращивания «мутанта». Здесь тело человека становится одновременно знакомым и удивительным в своих мотивах. Отсутствие репрезентации позволяет танцовщикам оставаться «при своих телах», а забота и поддержка выступают как политическое действие.

На протяжении всего перформанса существуют только два положения: лежа на полу и стоя на ногах. Исполнители с «большими силами» через прикосновения помогают другим вернуться в вертикальное положение. Танец возникает из переполнения тел и воображения. Он становится отпечатком прикосновений, открывающих новые качества и восприятие пространства.

Танец, который создается, существует ровно столько, сколько длится перформанс. По его окончании каждый исполнитель может выбрать: остаться стоять или опуститься на пол.

Автор идеи и хореограф

Антон Вдовиченко

Исполнители

  • Диана Дёмина
  • Оля Дмитриевская
  • Ксения Зайцева
  • Аня Зеликова
  • Кирилл Иванов
  • Настя Малеева
  • Камиль Мустафаев
  • Саша Сафронова
  • Юлия Хазова
  • Арина Черных
  • Полина Чернышова
  • Аня Шагивалеева
  • Иоланта Щелкунова
  • Rustam Nerustam
  • Антон Вдовиченко

Звук и свет

Звук: Rustam Nerustam
Свет: Эмиль Авраменко

Мысли автора

Антон Вдовиченко отмечает: «Меня интересует конкретность человеческого тела, не как метафора, а как пространство, в котором формируются мысли, чувства, действия. Это тело, свободное от усилий, привитых воспитанием внутри дисциплинированного капиталистического общества, — тело танцующее». За десять лет Вдовиченко создает работы с многочисленными участниками, акцентируя внимание на самостоятельности решений исполнителей внутри созданной структуры, вдохновляясь скульптурами Энтони Гормли и работами хореографа Стива Пэкстона.

Декабрь
12 декабря пятница
20:00
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
от 1500 ₽

Фотографии

Танц-перформанс «Восстание» Танц-перформанс «Восстание» Танц-перформанс «Восстание» Танц-перформанс «Восстание» Танц-перформанс «Восстание» Танц-перформанс «Восстание» Танц-перформанс «Восстание»

