Тамерлан: опера в новом свете

Мариинский театр представляет оперу Георга Фридриха Генделя «Тамерлан», современная интерпретация которой будет исполнена на итальянском и узбекском языках с синхронными титрами на русском. Спектакль Большого театра им. Алишера Навои (Ташкент).

Исполнители

В главных ролях:

Тамерлан Завоеватель, эмир – Женисбек Пиязов

Баязид, османский султан – Хуан Санчо

Астерия, дочь Баязида – Вероника Канхеми

Биби-ханум (Сарай-Мульк-ханум), главная жена Тамерлана – Юлдуз Раджабова

Участие в спектакле также примет Заслуженный хоровой коллектив Республики Узбекистан под руководством Гульнары Маликовой, а также Национальный симфонический оркестр Узбекистана под управлением дирижера Алибек Кабдурахманова.

О спектакле

Мировая премьера «Тамерлана» состоится 2 и 3 октября 2024 года в Государственном академическом Большом театре им. Алишера Навои. Продолжительность спектакля составит 1 час 30 минут без антракта. Рекомендуемый возраст зрителей – 12+

Авторы и постановщики

К музыке Генделя добавлена современная интерпретация от российского композитора Кирилла Рихтера, в которой используются узбекские национальные инструменты в диалоге с барочным звучанием оркестра. Режиссером спектакля выступил Стефано Пода, а драматургия создана Паоло Джани Чеи.

Краткое содержание

Опера «Тамерлан» рассказывает о раннем периоде жизни Амира Тимура и его сложных отношениях с дочерью османского султана Баязида. Спектакль объединяет более 160 артистов, что делает его масштабным событием на пересечении европейской и узбекской музыкальных культур.

Проект реализован при поддержке Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.