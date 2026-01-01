Мариинский театр представляет оперу Георга Фридриха Генделя «Тамерлан», современная интерпретация которой будет исполнена на итальянском и узбекском языках с синхронными титрами на русском. Спектакль Большого театра им. Алишера Навои (Ташкент).
В главных ролях:
Участие в спектакле также примет Заслуженный хоровой коллектив Республики Узбекистан под руководством Гульнары Маликовой, а также Национальный симфонический оркестр Узбекистана под управлением дирижера Алибек Кабдурахманова.
Мировая премьера «Тамерлана» состоится 2 и 3 октября 2024 года в Государственном академическом Большом театре им. Алишера Навои. Продолжительность спектакля составит 1 час 30 минут без антракта. Рекомендуемый возраст зрителей – 12+
К музыке Генделя добавлена современная интерпретация от российского композитора Кирилла Рихтера, в которой используются узбекские национальные инструменты в диалоге с барочным звучанием оркестра. Режиссером спектакля выступил Стефано Пода, а драматургия создана Паоло Джани Чеи.
Опера «Тамерлан» рассказывает о раннем периоде жизни Амира Тимура и его сложных отношениях с дочерью османского султана Баязида. Спектакль объединяет более 160 артистов, что делает его масштабным событием на пересечении европейской и узбекской музыкальных культур.
Проект реализован при поддержке Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.