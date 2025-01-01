Тамара Мартиросян и Денис Сон

Музыкальный проект «Let It In»: современный джаз в исполнении талантливых музыкантов

На сцене — совместный проект вокалистки Тамары Мартиросян и пианиста Дениса Сона. Совсем недавно музыканты встретились на сцене Эссе, и после успешного завершения первого проекта, решили продолжить сотрудничество в том же составе. Их творческий союз стал основой новой концертной программы «Let It In», которая будет представлена ростовской публике в октябре.

Программа вечера

В этот вечер исполнители порадуют зрителей изысканной и тщательно подобранной программой, в которой переплетаются уважение к джазовой традиции и свежее веяние современного европейского джаза, фолк и фьюжн. Название программы «Let It In» заимствовано у композиции современной джазовой певицы, двукратной обладательницы «Грэмми» Сары Газарек. Песня рассказывает о жизни, полной возможностей, любви и творчества — именно это настроение и постараются передать исполнители.

О музыкантах

Тамара Мартиросян — джазовая певица, педагог по вокалу и лауреат конкурсов «Мы из джаза», Jazz Birds и других. Она является выпускницей Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова и выступает на ведущих джазовых площадках России, активно сотрудничая с музыкантами региона.

Денис Сон — джазовый пианист, аранжировщик, дирижёр и продюсер. Он является резидентом клубов EverJazz в Екатеринбурге и Алматы, арт-директором джаз-клуба Cult в Перми и активным участником множества музыкальных проектов в России и Казахстане.

Состав ансамбля

Тамара Мартиросян - вокал

Денис Сон - фортепиано

Александр Ушков - гитара

Иван Бордунов - барабаны

Юрий Подкользин - контрабас / бас-гитара

Не упустите возможность окунуться в мир вдохновляющей музыки и насладиться вечерним концертом, который оставит незабываемые впечатления.