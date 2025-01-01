Тамара Мартиросян и Денис Сон

Концертная программа «Summer Song» в Ростове-на-Дону

На сцене Ростова состоится уникальный концерт «Summer Song», представляющий собой совместный проект талантливой вокалистки Тамары Мартиросян и выдающегося пианиста Дениса Сона. Эта программа станет настоящим подарком для любителей джаза и качественной музыки.

О артистах

Денис Сон — джазовый пианист, аранжировщик и дирижёр, известный своей активной деятельностью на музыкальной сцене. Он является резидентом клубов EverJazz (Екатеринбург/Алматы) и арт-директором клуба Cult (Пермь). Также Денис — создатель джазового сообщества Jazzyperm и участник множества музыкальных проектов как в России, так и за рубежом.

Тамара Мартиросян — талантливая джазовая певица и преподаватель вокала. Она является лауреаткой нескольких престижных конкурсов, таких как «Мы из джаза» и Jazz Birds. Тамара — выпускница Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова и активно выступает на ведущих джазовых площадках России, сотрудничая с музыкантами региона.

О программе «Summer Song»

Программа «Summer Song» представляет собой результат творческого взаимодействия двух артистов. Каждый из них вносит свой уникальный опыт, стиль и музыкальное видение в эту программу. Зрители смогут насладиться ярким и запоминающимся звучанием, которое будет включать как оригинальные композиции, так и известные джазовые стандарты.

Состав группы

Тамара Мартиросян — вокал

— вокал Денис Сон — фортепиано

— фортепиано Юрий Подкользин — бас

— бас Иван Бордунов — барабаны

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, которое обещает подарить незабываемые эмоции и вдохновение!