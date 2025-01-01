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Там на небе звезды
Билеты от 2000₽
Киноафиша Там на небе звезды

Спектакль Там на небе звезды

12+
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Премьера года: музыкально-драматический спектакль Юрия Николаенко по пьесе Сергея Плотова

Новый спектакль Юрия Николаенко «Там на небе звезды» по пьесе Сергея Плотова — это трогательная история о простом автомеханике Коле, который мечтает вырваться из серых будней северного городка. Здесь зима и ночь сливаются в одно, а небеса освещаются завораживающим северным сиянием.

Сюжет и тематика

На пути к своей мечте Коля сталкивается с семейными драма, настоящей дружбой и предательством. Его внутренние переживания становятся отражением трудного выбора между желаниями и суровой реальностью. Спектакль исследует темы потерь, силы духа и искренних чувств, проводя зрителей через эмоциональные взлеты и падения героя.

Тепло и искренность

Эта уникальная постановка наполнена глубокими монологами о повседневной жизни, поэзией и музыкой Юрия Николаенко. Каждый зритель сможет найти в ней частичку себя: в взгляде на небо, в разговоре с близким человеком, в надежде на лучшее завтра. «Там на небе звезды» — это напоминание о важности оставаться верным себе, даже в самых сложных обстоятельствах.

Создатели спектакля

Режиссер-постановщик: Юрий Николаенко
Художник-постановщик: Максим Обрезков

Актерский состав

В ролях: Юрий Николаенко, Мария Киселёва, Ольга Петрова, Роман Суворов, Александра Мамина, Екатерина Директоренко, Владислав Кулыгин.

Спектакль обещает погрузить зрителей в мир, где любовь и музыка сталкиваются с серыми буднями, а юность наполняет сердца светом и теплом. Не упустите возможность стать частью этой увлекательной истории!

Режиссер
Юрий Николаенко
В ролях
Юрий Николаенко
Мария Киселёва
Ольга Петрова
Роман Суворов
Мишель Кариев

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Космос Москва, просп. Мира, 150
19:00 от 2500 ₽
20 августа
Космос Москва, просп. Мира, 150
19:00 от 2000 ₽
15 сентября
Космос Москва, просп. Мира, 150
19:00 от 2000 ₽

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