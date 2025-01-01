Спектакль Там на небе звезды

Премьера года: музыкально-драматический спектакль Юрия Николаенко по пьесе Сергея Плотова

Новый спектакль Юрия Николаенко «Там на небе звезды» по пьесе Сергея Плотова — это трогательная история о простом автомеханике Коле, который мечтает вырваться из серых будней северного городка. Здесь зима и ночь сливаются в одно, а небеса освещаются завораживающим северным сиянием.

Сюжет и тематика

На пути к своей мечте Коля сталкивается с семейными драма, настоящей дружбой и предательством. Его внутренние переживания становятся отражением трудного выбора между желаниями и суровой реальностью. Спектакль исследует темы потерь, силы духа и искренних чувств, проводя зрителей через эмоциональные взлеты и падения героя.

Тепло и искренность

Эта уникальная постановка наполнена глубокими монологами о повседневной жизни, поэзией и музыкой Юрия Николаенко. Каждый зритель сможет найти в ней частичку себя: в взгляде на небо, в разговоре с близким человеком, в надежде на лучшее завтра. «Там на небе звезды» — это напоминание о важности оставаться верным себе, даже в самых сложных обстоятельствах.

Создатели спектакля

Режиссер-постановщик: Юрий Николаенко

Художник-постановщик: Максим Обрезков

Актерский состав

В ролях: Юрий Николаенко, Мария Киселёва, Ольга Петрова, Роман Суворов, Александра Мамина, Екатерина Директоренко, Владислав Кулыгин.

Спектакль обещает погрузить зрителей в мир, где любовь и музыка сталкиваются с серыми буднями, а юность наполняет сердца светом и теплом. Не упустите возможность стать частью этой увлекательной истории!