Детский спектакль «Там, где живут драконы»

Драконы бывают разными: добрыми и злыми, серьезными и смешными. В нашем спектакле эти загадочные существа появляются на сцене буквально отовсюду. Они могут высиживать яйца, уютно расположившись на крыше дома, замораживать людей взглядом, тихо подкравшись из-за облаков или выползая в темноте из-под кровати.

Неслучайно на первый взгляд они кажутся чудовищами, которые не пощадят никого. Но как и в любой сказке, должен появиться кто-то, кто защитит мир от этих «пожирателей всего живого». Спасателями в нашей истории становятся охотники Оскар и Ивар. Но смогут ли они справиться со злыми драконами? Что их ждет: великая битва за спасение мира или поиски согласия?

Смешные приключения охотников

Охотники – те еще везунчики! Они постоянно попадают в непростые и часто комичные ситуации. Поэтому на помощь им приходит маленькая девочка Адель, которая уверена: дружба и взаимовыручка гораздо важнее сражений и побед. Героем может стать любой, независимо от возраста и силы. В нашем спектакле мы показываем, что герои – это не только красивый внешний вид и пафосные бравады, но и большое сердце, ответственность и любовь к ближнему.

Драконы хотят дружбы

Оказывается, драконы, как и люди, тоже хотят дружить, чтобы кто-то их любил и заботился о них. А если говорить серьезно, им просто нужен ДОМ.

Мы приглашаем всех-всех совершить увлекательное путешествие в мир, где живут драконы. На пути вас ждут невероятные полеты, чудеса и приключения!