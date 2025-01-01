Меню
Там, где живут драконы
Киноафиша Там, где живут драконы

Спектакль Там, где живут драконы

6+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Детский спектакль «Там, где живут драконы»

Драконы бывают разными: добрыми и злыми, серьезными и смешными. В нашем спектакле эти загадочные существа появляются на сцене буквально отовсюду. Они могут высиживать яйца, уютно расположившись на крыше дома, замораживать людей взглядом, тихо подкравшись из-за облаков или выползая в темноте из-под кровати.

Неслучайно на первый взгляд они кажутся чудовищами, которые не пощадят никого. Но как и в любой сказке, должен появиться кто-то, кто защитит мир от этих «пожирателей всего живого». Спасателями в нашей истории становятся охотники Оскар и Ивар. Но смогут ли они справиться со злыми драконами? Что их ждет: великая битва за спасение мира или поиски согласия?

Смешные приключения охотников

Охотники – те еще везунчики! Они постоянно попадают в непростые и часто комичные ситуации. Поэтому на помощь им приходит маленькая девочка Адель, которая уверена: дружба и взаимовыручка гораздо важнее сражений и побед. Героем может стать любой, независимо от возраста и силы. В нашем спектакле мы показываем, что герои – это не только красивый внешний вид и пафосные бравады, но и большое сердце, ответственность и любовь к ближнему.

Драконы хотят дружбы

Оказывается, драконы, как и люди, тоже хотят дружить, чтобы кто-то их любил и заботился о них. А если говорить серьезно, им просто нужен ДОМ.

Мы приглашаем всех-всех совершить увлекательное путешествие в мир, где живут драконы. На пути вас ждут невероятные полеты, чудеса и приключения!

Режиссер
Дмитрий Петрунь
В ролях
Наталья Виноградова
Елена Карпова
Игорь Гоппиков
Кирилл Гусев
Роман Дряблов

Купить билет на спектакль

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 22 ноября
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
12:00 от 500 ₽

Фотографии

Там, где живут драконы Там, где живут драконы Там, где живут драконы Там, где живут драконы Там, где живут драконы Там, где живут драконы Там, где живут драконы Там, где живут драконы

