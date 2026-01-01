«Там, где хорошо»: новый проект театра «Старый дом»

Театр «Старый дом» представляет новый самостоятельный музыкальный проект актеров Натальи Романовой и Льва Молчанова. Спектакль «Там, где хорошо» обещает создать уникальное пространство памяти, в котором зрители смогут ощутить атмосферу уюта и тепла летнего двора.

На сцене оживут истории взросления трех друзей, в оформлении которой звучат хиты из советских кинофильмов. Эти песни, знакомые многим, связаны с определенными моментами нашей жизни и формируют слой культурной памяти. Успокаивающее «Петенька, домой!» и нежные ожидания бабушки с ужином погружают зрителя в знакомую и любимую атмосферу.

Актеры не только прокладывают путь через простую, подчас документальную историю, но и исследуют поколенческие культурные коды. Семейные традиции, отраженные в спектакле, формируют нашу идентичность и напоминают о настоящих человеческих чувствах, которые всегда актуальны.

Детали спектакля

Премьера актерского проекта пройдет в дни майских праздников — 1 и 9 мая.

Действующие лица

Петр — Александр Шарафутдинов

Любовь Васильевна — Вера Сергеева

Мария — Наталья Романова

Руслан Касенов — Сергей Маштаков

Роза Евгеньевна Касенова — Эльвира Главатских

— Эльвира Главатских Олеся Соколова

Команда проекта