Там чудеса... Симфонический мир русской сказки

Симфонические сказки для юных зрителей

28 июля на Главной сцене Концертного центра «Сириус» завершится гастроли ЗКР АСО Санкт-Петербургской филармонии. В рамках Международного фестиваля искусств для детей и молодёжи под управлением дирижёра Алексея Ньяги оркестр предлагает захватывающую программу, основу которой составляют знаменитые произведения русского симфонического репертуара, вдохновлённые миром сказок и преданий.

Русская сказка входит в жизнь человека задолго до того, как он начинает разбираться в жанрах и стилях музыки. Взрослея, мы вновь открываем для себя её звучание в интерпретации большого оркестра. Программа концерта охватывает почти целый век русской оркестровой традиции — от Глинки до Стравинского. Зрители смогут наблюдать, как изменялся язык музыкальной сказки, сохраняя при этом её яркий тематизм и колорит.

Программа концерта

I отделение

Михаил Глинка (1804–1857): Увертюра к опере «Руслан и Людмила»

Михаил Глинка: «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила»

Михаил Глинка: «Арабский танец» из оперы «Руслан и Людмила»

Михаил Глинка: «Лезгинка» из оперы «Руслан и Людмила»

Модест Мусоргский (1839–1881): «Избушка на курьих ножках (Баба-Яга)» из цикла «Картинки с выставки»

Николай Римский-Корсаков (1844–1908): «Полёт шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане»

Николай Римский-Корсаков: Симфоническая картина «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане»

II отделение

Анатолий Лядов (1855–1914): «Волшебное озеро», ор. 62

Александр Даргомыжский (1813–1869): «Цыганский танец» из оперы «Русалка»

Николай Римский-Корсаков: Сюита из оперы «Золотой петушок»

Игорь Стравинский (1882–1971): Сюита из балета «Жар-птица»

Модест Мусоргский: «Богатырские ворота» из цикла «Картинки с выставки»

Продолжительность концерта — 1 час 30 минут с антрактом. Обратите внимание, что в программе возможны изменения.