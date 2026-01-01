Там чудеса... Симфонический мир русской сказки
6+

О концерте

Симфонические сказки для юных зрителей

28 июля на Главной сцене Концертного центра «Сириус» завершится гастроли ЗКР АСО Санкт-Петербургской филармонии. В рамках Международного фестиваля искусств для детей и молодёжи под управлением дирижёра Алексея Ньяги оркестр предлагает захватывающую программу, основу которой составляют знаменитые произведения русского симфонического репертуара, вдохновлённые миром сказок и преданий.

Русская сказка входит в жизнь человека задолго до того, как он начинает разбираться в жанрах и стилях музыки. Взрослея, мы вновь открываем для себя её звучание в интерпретации большого оркестра. Программа концерта охватывает почти целый век русской оркестровой традиции — от Глинки до Стравинского. Зрители смогут наблюдать, как изменялся язык музыкальной сказки, сохраняя при этом её яркий тематизм и колорит.

Программа концерта

I отделение

  • Михаил Глинка (1804–1857): Увертюра к опере «Руслан и Людмила»
  • Михаил Глинка: «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила»
  • Михаил Глинка: «Арабский танец» из оперы «Руслан и Людмила»
  • Михаил Глинка: «Лезгинка» из оперы «Руслан и Людмила»
  • Модест Мусоргский (1839–1881): «Избушка на курьих ножках (Баба-Яга)» из цикла «Картинки с выставки»
  • Николай Римский-Корсаков (1844–1908): «Полёт шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане»
  • Николай Римский-Корсаков: Симфоническая картина «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане»

II отделение

  • Анатолий Лядов (1855–1914): «Волшебное озеро», ор. 62
  • Александр Даргомыжский (1813–1869): «Цыганский танец» из оперы «Русалка»
  • Николай Римский-Корсаков: Сюита из оперы «Золотой петушок»
  • Игорь Стравинский (1882–1971): Сюита из балета «Жар-птица»
  • Модест Мусоргский: «Богатырские ворота» из цикла «Картинки с выставки»

Продолжительность концерта — 1 час 30 минут с антрактом. Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

28 июля вторник
19:00
Концертный центр «Сириус» Сочи, пос. Сириус, Чемпионов, 5
от 1800 ₽

