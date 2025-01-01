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Таланты и поклонники
Билеты от 1200₽
Киноафиша Таланты и поклонники

Спектакль Таланты и поклонники

Старый добрый театр
Постановка
Электротеатр Станиславский 16+
Продолжительность 2 часа 15 минут
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Спектакль о любви к театру по пьесе Александра Островского

Спектакль Ольги Великановой, ученицы известной театральной мастерской Марии Кнебель, представляет собой дань старому театру. Это мероприятие погружает зрителей в атмосферу театрального праздника, где сочетаются традиции и современное искусство.

Сценография
Молодые художники Сергей Рябов и Вера Ахмеджанова сделали сцену продолжением зрительного зала, тем самым размывая границы между актерами и зрителями. Это создает уникальное взаимодействие, позволяющее аудитории стать частью действия.

Актерский состав
В спектакле задействованы актеры разных поколений, что придаёт ему особую многослойность. Их мастерство и опыт создают богатую палитру эмоций, превращая хрестоматийную пьесу Островского в яркое театральное событие.

Тематика и настроение
Спектакль наполнен старинными романами и элегантными платьями, что добавляет исторического колорита и визуального великолепия. Это не просто постановка, а настоящая театральная феерия, где каждый элемент — от музыки до костюмов — играет важную роль в создании праздника театра.

 

Режиссер
Ольга Великанова
В ролях
Анастасия Фурса
Екатерина Андреева
Нина Фирсова
Николай Трифилов
Анна Антосик

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 ноября
Электротеатр Станиславский Москва, Тверская, 23
19:00 от 1200 ₽
5 ноября
Электротеатр Станиславский Москва, Тверская, 23
19:00 от 1200 ₽

Фотографии

Таланты и поклонники Таланты и поклонники Таланты и поклонники Таланты и поклонники Таланты и поклонники Таланты и поклонники Таланты и поклонники Таланты и поклонники Таланты и поклонники Таланты и поклонники

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