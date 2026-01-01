Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Таль Бабицкий и джазовый оркестр Дениса Мельникова
Билеты от 0₽
Киноафиша Таль Бабицкий и джазовый оркестр Дениса Мельникова

Таль Бабицкий и джазовый оркестр Дениса Мельникова

12+
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О концерте

Музыка в ритмах джаза и фьюжн в клубе Алексея Козлова

На одной сцене встретятся харизматичный пианист и вокалист Таль Бабицкий и джазовый оркестр Дениса Мельникова. В рамках этого вечера прозвучат оркестровые версии авторских композиций и песен Таля, охватывающие разные этапы его творчества — от первого альбома до самых свежих произведений. Музыка будет представлена в стилях свинг, фьюжн, соул-фанк, а также включает латинские и балканские ритмы, ближневосточные и ирландские мотивы.

Публику ожидает вечер полон ярких эмоций, искусных импровизаций и мощного драйва. На Главную сцену Клуба выйдут:

Таль Бабицкий

Таль Бабицкий — музыкант, родившийся в Вильнюсе. Здесь он изучал классическое фортепиано и в 14 лет начал сочинять музыку. В 17 лет его семья переехала в Израиль. Спустя три года, обучаясь в колледже джаза и современной музыки Римон, Таль открыл для себя джазовое фортепиано.

За свою карьеру музыкант написал сотни композиций и песен, выпустил десять альбомов. Он также создавал музыку для кино и телевидения. Звучание Таля на фортепиано — уникальное сочетание глубоких эмоций, виртуозной техники и яркого темперамента. Его концертная жизнь охватывает разнообразные форматы: от сольных вечеров до выступлений с джазовым трио, квартетом, ансамблем с симфоническим оркестром и теперь — с мощным биг-бендом.

Джазовый оркестр Дениса Мельникова

Джазовый оркестр Дениса Мельникова — один из самых ярких коллективов современной российской сцены. Биг-бэнд знаменит виртуозной игрой, оригинальными аранжировками и мощной энергетикой живых выступлений.

Руководит оркестром Денис Мельников, саксофонист, аранжировщик и педагог. Он заведует эстрадно-джазовым отделом ГБПОУ г. Москвы «Академия джаза», а также является победителем II Всероссийского конкурса «Виват, Музыкант!» в номинации «Лучший руководитель эстрадно-джазового оркестра».

Купить билет на концерт Таль Бабицкий и джазовый оркестр Дениса Мельникова

Помощь с билетами
Июнь
21 июня воскресенье
20:00
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2

В ближайшие дни

Глубина Веков: Музыка Японии при свечах
6+
Живая музыка

Глубина Веков: Музыка Японии при свечах

26 июня в 20:00 Музей Пушкина
от 999 ₽
Alex Abra. Strangers In The Night. Sinatra show
18+
Джаз

Alex Abra. Strangers In The Night. Sinatra show

10 июня в 20:30 Союз композиторов
от 1500 ₽
Artem Ayvazyan Band
6+
Джаз Фанк

Artem Ayvazyan Band

5 июня в 21:00 Эссе
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше