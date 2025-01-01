Меню
Такой разный Чехов!
Билеты от 1000₽
Киноафиша Такой разный Чехов!

Спектакль Такой разный Чехов!

12+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Чехов и его мир: через юмор и грусть к вечной мудрости

«Чехов!.. — говорил Л.Н.Толстой, — это Пушкин в прозе». Несмотря на это, Толстой также отмечал, что Чехову удалось создать «новые, совершенно новые формы писания», которые влияли на развитие литературы. Главная тема, которую Чехов раскрывает, — это жизнь обычных людей. Его персонажи, порой гиперболизируя свои поступки, высмеивают или драматически передают последствия человеческого подхода к жизни. Они составляют пеструю толпу, люди с различными судьбами, профессиями и проблемами, начиная от мелких бытовых забот и заканчивая серьезными философскими вопросами. Жанр короткого рассказа позволяет Чехову создавать мозаичную картину современного мира, и даже спустя более века его произведения продолжают доставлять художественное наслаждение, вызывая смех и грусть, учат, воспитывают и заставляют задуматься. Чехов рисует картины, которые передают не только мудрость его времени, но и актуальны для нашего.

Программа концерта

  1. С. Рахманинов — Вокализ (исполняют Николай Агеев, кларнет и Дарья Коваль, фортепиано)
  2. «Степь» — читает Михаил Коноваленко
  3. Ф. Пуленк — Соната, 3-я часть (исполняют Николай Агеев, кларнет и Дарья Коваль, фортепиано)
  4. «Беседа пьяного с трезвым чёртом» — читает Александр Ружейников
  5. И. Стравинский — Пьеса для кларнета №3 (исполняют Николай Агеев, кларнет и Дарья Коваль, фортепиано)
  6. «В Рождественскую ночь» — читает Юля Иванова
  7. Б. Мартину — Сонатина, 2-я часть (исполняют Николай Агеев, кларнет и Дарья Коваль, фортепиано)
  8. «Который из трёх?» — читает Млада Аккерман
  9. М. Маньяни — Романс (исполняют Николай Агеев, кларнет и Дарья Коваль, фортепиано)
  10. «Оратор» — читает Василий Соловьёв-Седой (мл)
  11. Р. Шуман — Пьеса-фантазия №3 (исполняют Николай Агеев, кларнет и Дарья Коваль, фортепиано)
  12. «Цветы запоздалые» — читает Валентина Стойилкович
  13. Дж. Финци — Форлана (исполняют Николай Агеев, кларнет и Дарья Коваль, фортепиано)

Уважаемые зрители!
Большая просьба не аплодировать между выступлениями артистов, дабы не нарушать целостности спектакля. Спасибо!

Октябрь
9 октября четверг
19:00
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 1000 ₽

