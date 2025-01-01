Спектакль Такой разный Чехов!

Чехов и его мир: через юмор и грусть к вечной мудрости

«Чехов!.. — говорил Л.Н.Толстой, — это Пушкин в прозе». Несмотря на это, Толстой также отмечал, что Чехову удалось создать «новые, совершенно новые формы писания», которые влияли на развитие литературы. Главная тема, которую Чехов раскрывает, — это жизнь обычных людей. Его персонажи, порой гиперболизируя свои поступки, высмеивают или драматически передают последствия человеческого подхода к жизни. Они составляют пеструю толпу, люди с различными судьбами, профессиями и проблемами, начиная от мелких бытовых забот и заканчивая серьезными философскими вопросами. Жанр короткого рассказа позволяет Чехову создавать мозаичную картину современного мира, и даже спустя более века его произведения продолжают доставлять художественное наслаждение, вызывая смех и грусть, учат, воспитывают и заставляют задуматься. Чехов рисует картины, которые передают не только мудрость его времени, но и актуальны для нашего.

Программа концерта

С. Рахманинов — Вокализ (исполняют Николай Агеев, кларнет и Дарья Коваль, фортепиано) «Степь» — читает Михаил Коноваленко Ф. Пуленк — Соната, 3-я часть (исполняют Николай Агеев, кларнет и Дарья Коваль, фортепиано) «Беседа пьяного с трезвым чёртом» — читает Александр Ружейников И. Стравинский — Пьеса для кларнета №3 (исполняют Николай Агеев, кларнет и Дарья Коваль, фортепиано) «В Рождественскую ночь» — читает Юля Иванова Б. Мартину — Сонатина, 2-я часть (исполняют Николай Агеев, кларнет и Дарья Коваль, фортепиано) «Который из трёх?» — читает Млада Аккерман М. Маньяни — Романс (исполняют Николай Агеев, кларнет и Дарья Коваль, фортепиано) «Оратор» — читает Василий Соловьёв-Седой (мл) Р. Шуман — Пьеса-фантазия №3 (исполняют Николай Агеев, кларнет и Дарья Коваль, фортепиано) «Цветы запоздалые» — читает Валентина Стойилкович Дж. Финци — Форлана (исполняют Николай Агеев, кларнет и Дарья Коваль, фортепиано)

