Спектакль Такой разный Чехов!

«Чехов!.. — говорил Л.Н.Толстой, — это Пушкин в прозе». Несмотря на это, Толстой также отмечал, что Чехову удалось создать «новые, совершенно новые формы писания», которые влияли на развитие литературы. Главная тема, которую Чехов раскрывает, — это жизнь обычных людей. Его персонажи, порой гиперболизируя свои поступки, высмеивают или драматически передают последствия человеческого подхода к жизни. Они составляют пеструю толпу, люди с различными судьбами, профессиями и проблемами, начиная от мелких бытовых забот и заканчивая серьезными философскими вопросами. Жанр короткого рассказа позволяет Чехову создавать мозаичную картину современного мира, и даже спустя более века его произведения продолжают доставлять художественное наслаждение, вызывая смех и грусть, учат, воспитывают и заставляют задуматься. Чехов рисует картины, которые передают не только мудрость его времени, но и актуальны для нашего.
