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Киноафиша ТакихНеТ

ТакихНеТ

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Концерт группы «ТакихНеТ» — пост-панк из Сочи

Приготовьтесь к необычному музыкальному опыту: группа «ТакихНеТ» из Сочи готова поразить вас своим уникальным звучанием. Они заявляют: «Мы звучим как холодный асфальт под дождём». Это не просто музыка — это голос поколения, которое не боится выражать свои эмоции.

Что ожидать от концерта?

«ТакихНеТ» не вписываются в привычные рамки. Их пост-панк — это смесь злости, отчаяния, любви и хаоса. Каждый трек — это исповедь, а каждый куплет — вызов. На концерте вы не просто слушаете, вы чувствуете, вы живёте. Их музыка — это ритмы, под которые вы идёте ночью один, когда весь мир против вас.

Уникальная атмосфера

На концертах «ТакихНеТ» в вас загорится огонь. Здесь не будет продюсеров или имиджмейкеров — только чистый звук и искренние эмоции. Если вы верите в музыку, а не в маркетинг, вы обязательно почувствуете себя частью этой команды.

Дополнительные впечатления

Концерт пройдет в Рок-баре «Треугольник», где вас ждет мастерство барменов и уникальная атмосфера. Не пропустите возможность насладиться Rockoteka от нашего DJ и качественным обслуживанием официантов, что продлит ваше удовольствие от концерта далеко за полночь!

Приготовьтесь к настоящему музыкальному шоу с группой «ТакихНеТ». Это будет не просто концерт — это будет настоящая музыкальная исповедь!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 10 августа
Треугольник Сочи, Кирова, 56
21:30 от 500 ₽

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