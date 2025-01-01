На сцене Театра.doc пройдет уникальный спектакль, основанный на рассказе Евгении Волунковой. Режиссером выступит Дмитрий Волкострелов, а главную роль исполнит известный журналист и медиаменеджер Юрий Сапрыкин.
Сюжет рассказывает о героине, которая переехала в Москву в 2018 году. Оказавшись в новом городе, она сталкивается с одиночеством и неизвестностью. В один из дней к ней в дверь стучится сосед по имени Дима, который приносит важные новости. Дружба между Евгенией, Димой и его мамой, а также другом — куклой Петей, становится важным моментом в ее жизни, наполняя ее радостью, но также и тревогой за будущее Димы, которому угрожает судьба в психоневрологическом интернате в случае смерти его матери.
Театр.doc и медиа «Такие дела» объединяются для создания этого спектакля. В течение лета они проведут четыре вечера, погружаясь в тексты «Таких дел» и находя в них материал для документального театра. Эта коллаборация направлена на привлечение внимания к важным социальным вопросам.
Дмитрий Волкострелов — талантливый режиссер, известный своими смелыми и нестандартными подходами. Его спектакль «Солдат» в 2011 году стал дебютом новой независимой группы «театр post». Юрий Сапрыкин, который исполнит роль Дмитрия, уже имеет опыт работы с Волкостреловым: прошлым летом он принимал участие в спектакле «Закат». Кроме того, в трудные времена для Театра.doc, когда ушли из жизни его основатели, Сапрыкин поддержал театр и выступил в спектакле «Будущее.doc».
Проект «Без мамы ля минор» имеет благотворительный характер. Половина сбора от продажи билетов будет передана медиа «Такие дела». Покупая билет, зрители не только становятся участниками театрального события, но и поддерживают важные инициативы, которые помогают людям в России. «Мы в «Таких делах» не просто пишем тексты — мы делаем видимыми проблемы, с которыми может столкнуться каждый», — отмечают организаторы.
В этом году медиа «Таким делам» исполнилось десять лет. За это время они собрали средства для работы благотворительных фондов по всей стране и продолжили делать важные социальные темы доступными для широкой аудитории.