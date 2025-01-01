По рассказу «Без мамы ля минор, или История одной дружбы в московском подъезде» Евгении Волунковой

На сцене Театра.doc пройдет уникальный спектакль, основанный на рассказе Евгении Волунковой. Режиссером выступит Дмитрий Волкострелов, а главную роль исполнит известный журналист и медиаменеджер Юрий Сапрыкин.

О чем спектакль?

Сюжет рассказывает о героине, которая переехала в Москву в 2018 году. Оказавшись в новом городе, она сталкивается с одиночеством и неизвестностью. В один из дней к ней в дверь стучится сосед по имени Дима, который приносит важные новости. Дружба между Евгенией, Димой и его мамой, а также другом — куклой Петей, становится важным моментом в ее жизни, наполняя ее радостью, но также и тревогой за будущее Димы, которому угрожает судьба в психоневрологическом интернате в случае смерти его матери.

Уникальная коллаборация

Театр.doc и медиа «Такие дела» объединяются для создания этого спектакля. В течение лета они проведут четыре вечера, погружаясь в тексты «Таких дел» и находя в них материал для документального театра. Эта коллаборация направлена на привлечение внимания к важным социальным вопросам.

О режиссере и актере

Дмитрий Волкострелов — талантливый режиссер, известный своими смелыми и нестандартными подходами. Его спектакль «Солдат» в 2011 году стал дебютом новой независимой группы «театр post». Юрий Сапрыкин, который исполнит роль Дмитрия, уже имеет опыт работы с Волкостреловым: прошлым летом он принимал участие в спектакле «Закат». Кроме того, в трудные времена для Театра.doc, когда ушли из жизни его основатели, Сапрыкин поддержал театр и выступил в спектакле «Будущее.doc».

Благотворительная инициатива

Проект «Без мамы ля минор» имеет благотворительный характер. Половина сбора от продажи билетов будет передана медиа «Такие дела». Покупая билет, зрители не только становятся участниками театрального события, но и поддерживают важные инициативы, которые помогают людям в России. «Мы в «Таких делах» не просто пишем тексты — мы делаем видимыми проблемы, с которыми может столкнуться каждый», — отмечают организаторы.

Десять лет «Таким делам»

В этом году медиа «Таким делам» исполнилось десять лет. За это время они собрали средства для работы благотворительных фондов по всей стране и продолжили делать важные социальные темы доступными для широкой аудитории.