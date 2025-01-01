Опера Моцарта «Так поступают все» в Концертном зале Мариинского театра

Исполняется на итальянском языке.

Либретто: Лоренцо да Понте

Режиссер-ассистент: Александр Пономарев

Краткое содержание оперы

Действие первое

В центре сюжета - любовная драма двух юношей, Гульельмо и Феррандо, которые влюблены в сестер Фьордилиджи и Дорабеллу. Дон Альфонсо, их друг, уверяет, что нельзя верить женщинам, и ставит на них пари, считая, что их возлюбленные не выдержат испытания верности.

Гульельмо и Феррандо, в ответ на его провокацию, соглашаются, полные уверенности в своих избранницах. Они обещают сохранить план пари в тайне. Тем временем девушки радуются признаниям своих женихов, но вскоре их встреча прерывается печальной новостью – юноши должны отправиться в поход.

Сестры умирают от горя, но Дон Альфонсо использует это время, чтобы разработать свой хитрый план. Юноши переодеваются в "албанцев", чтобы испытать верность девушек. Однако сестры отвергают их ухаживания, оставаясь верными своим настоящим женихам.

Действие второе

Сестры все еще не могут забыть о смелых незнакомцах. Деспина, служанка, подбадривает их, утверждая, что немного кокетства не повредит. Девушки решают встретиться вновь с "чужестранцами". На встрече звучит серенада о любви, однако смятение и недоразумения продолжаются.

Фьордилиджи и Дорабелла в конце концов принимают решение выйти замуж за незнакомцев, под нажимом Альфонсо и Деспины. Но когда Гульельмо и Феррандо возвращаются, возникает сюрприз: что-то идет не так, и сестер охватывает смятение перед их женихами. В итоге, девушки признаются в измене.

Финал оперы подчеркивает важность разумного взгляда на любовь и доверие: "Счастлив тот, кто во всем видит хорошую сторону". Это яркая комедия о человеческих чувствах и недоразумениях, в которой Моцарт блестяще сочетает музыку с сюжетом.