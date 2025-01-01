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Билеты от 100₽
Киноафиша Так не бывает

Спектакль Так не бывает

Постановка
МТЮЗ 12+
Возраст 12+
Билеты от 100₽

О концерте/спектакле

Водевиль «Так не бывает» – праздник смеха и веселья!

Забудьте о повседневной рутине и окунитесь в вихрь невероятных событий! Искрометный водевиль «Так не бывает» – это взрывной коктейль из смешных ситуаций и неожиданных поворотов, который заставит вас смеяться до слез.

Сюжет и персонажи

Перед вами развернется калейдоскоп забавных персонажей, каждый со своим характером и секретами. Влюбленные путаются в своих чувствах, слуги плетут интриги, а случайности складываются в невероятный узор событий. Каждая сцена полна забавных моментов и остроумных реплик, которые делают водевиль поистине уникальным.

Почему стоит посетить?

Наш водевиль – это настоящий праздник смеха и хорошего настроения, который запомнится вам надолго. Не упустите возможность провести вечер в компании талантливых актеров, которые подарят вам незабываемые эмоции и заряд позитива!

 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 сентября
МТЮЗ Москва, Мамоновский пер., 10
12:00 от 100 ₽

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