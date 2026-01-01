Так говорил Заратустра. Шедевры Штрауса и Вагнера

Симфонический концерт: эпохальные произведения Вагнера и Штрауса

В Доме музыки прозвучат произведения Рихарда Вагнера и Рихарда Штрауса. В программе — эпизоды из оперы Вагнера «Тристан и Изольда» и симфоническая поэма Штрауса «Так говорил Заратустра». Концерт обещает понравиться любителям симфонической музыки и поклонникам этих двух величайших композиторов.

Восхождение к музыкальным вершинам

Сравнение двух Рихардов — гения Вагнера и талантливого последователя Штрауса — станет стержнем этого редкого по содержанию концерта. В блестящем исполнении Национального филармонического оркестра России прозвучат два шедевра симфонической музыки: знаменитые эпизоды из оперы «Тристан и Изольда» и монументальная симфоническая поэма «Так говорил Заратустра»!

Тристан и Изольда

«Опера «Тристан», словно высокая гора, возвышается над прочими поэмами любви так же, как сам Вагнер — над всеми художниками своего века... Нигде напряжение гения не достигает подобной силы«, — отмечал романист Рomain Rolland. Название вокального цикла «Пять песен на стихи Матильды Везендонк» раскрывает имя той музы, которая вдохновила композитора на создание этой великой оперы. Вагнер, познакомившись с 24-летней Матильдой, стал не только её возлюбленным, но и делился с ней замыслами своих произведений.

Так говорил Заратустра

Грандиозная симфоническая поэма «Так говорил Заратустра», основанная на философском романе Фридриха Ницше, является первым произведением в истории музыки, созданным на основе философского трактата. Написанная композитором в 30 лет, поэма состоит из девяти частей, заголовки которых отражают главы книги: «Предисловие, или Восход», «О людях потустороннего мира», «О великом томлении», «О радостях и страстях», «Погребальная песнь», «О науке», «Выздоравливающий», «Танцевальная песнь», «Песня ночного странника». Это произведение принесло Штраусу величайший триумф в его карьере, а его симфоническое новаторство было принято с восторгом.

Музыка «Так говорил Заратустра» известна благодаря её появлению в кинофильмах, таких как «Космическая одиссея 2001 года» Стэнли Кубрика, и в телепередаче «Что? Где? Когда?». Для тех, кто слушает «Заратустру» впервые, её начало станет сюрпризом!