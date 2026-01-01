Спектакль Тақиялы періште. «Жан» иммерсивті театры Алматы қаласында

«Пропасть»
Тақиялы періште. «Жан» иммерсивті театры Алматы қаласында
О спектакле

«Тақиялы періште» - лирика мен комедияның, дәстүр мен заманауилықтың тоғысы.

«JAN» иммерсивті театры ұсынған жаңа қойылым - қазақ киносының алтын қорына еніп аңызға айналған оқиғаның тың интерпретациясы. «Тақиялы періште» - адам жанының тазалығын, мейірім мен адалдықтың мәңгілік құндылығын еске салатын рухани кездесу.

Осы қойылым арқылы JAN театры көрерменге шындық пен ізгілікке адал болу қазіргі әлемде мүмкін бе? - деген сұрақ қояды. Себебі бұл - адам баласындағы жылулық пен жүрек тазалығы ешқашан ескірмейтінін дәлелдейтін оқиға.

Сахналық нұсқасын жазған: Қазбек Аманжол

Қоюшы режиссер: Руслан Алишев

Жанры: Музыкалық комедия

 

Актерлар:

Тана рөлінде: Жұлдызай Дүйсембиева, Гүлмира Жакилина.

Тайлақ: Жандос Қадыров, Біржан Жүнісов.

Комендант рөлінде Гүлмира Жакилина, Жұлдызай Дүйсенбиева.

Купидон: Оралжан Жәнібек,

Айша: Әсел Бөкенбай,

Алқаш: Егдір Қанат,

Алтыншаш:Мейрамғали Наргиз, Баян Сайлаубек

Ағасы: Әзілбек Төлеуғали.

