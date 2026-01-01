Спектакль Тақиялы періште. «Жан» иммерсивті театры Алматы қаласында

«Тақиялы періште» - лирика мен комедияның, дәстүр мен заманауилықтың тоғысы.
«JAN» иммерсивті театры ұсынған жаңа қойылым - қазақ киносының алтын қорына еніп аңызға айналған оқиғаның тың интерпретациясы. «Тақиялы періште» - адам жанының тазалығын, мейірім мен адалдықтың мәңгілік құндылығын еске салатын рухани кездесу.
Осы қойылым арқылы JAN театры көрерменге шындық пен ізгілікке адал болу қазіргі әлемде мүмкін бе? - деген сұрақ қояды. Себебі бұл - адам баласындағы жылулық пен жүрек тазалығы ешқашан ескірмейтінін дәлелдейтін оқиға.
Сахналық нұсқасын жазған: Қазбек Аманжол
Қоюшы режиссер: Руслан Алишев
Жанры: Музыкалық комедия
Актерлар:
Тана рөлінде: Жұлдызай Дүйсембиева, Гүлмира Жакилина.
Тайлақ: Жандос Қадыров, Біржан Жүнісов.
Комендант рөлінде Гүлмира Жакилина, Жұлдызай Дүйсенбиева.
Купидон: Оралжан Жәнібек,
Айша: Әсел Бөкенбай,
Алқаш: Егдір Қанат,
Алтыншаш:Мейрамғали Наргиз, Баян Сайлаубек
Ағасы: Әзілбек Төлеуғали.