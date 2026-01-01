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Таисия Повалий
Билеты от 8500₽
Киноафиша Таисия Повалий

Таисия Повалий

18+
Возраст 18+
Билеты от 8500₽

О концерте

Концерт Таисии Повалий в ресторане Петтер

Приглашаем вас насладиться выступлением выдающейся певицы Таисии Повалий в роскошной атмосфере ресторана Петтер. Этот концерт – уникальная возможность увидеть талантливую артистку в живом исполнении.

Таисия Повалий обладает сильным голосом, который отличается редким тембральным окрасом. Каждый ее выход на сцену – это не просто концерт, а незабываемое событие, наполненное эмоциями и импровизацией. Ее способность импровизировать добавляет эксклюзивности и неповторимости каждому выступлению.

За годы своей карьеры Таисия завоевала любовь и признание миллионов слушателей благодаря удивительному голосу, яркому артистическому темпераменту и безупречному вкусу. Не упустите шанс стать частью этого музыкального вечера и оценить талант артистки в живую!

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Сентябрь
29 сентября вторник
20:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 8500 ₽

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