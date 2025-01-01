Меню
Таисия Повалий
Киноафиша Таисия Повалий

Таисия Повалий

0+
Продолжительность 120 минут
Возраст 0+

О концерте

Концерт Таисии Повалий в МТС Live Холл Санкт-Петербург

В МТС Live Холл Санкт-Петербург состоится концерт известной певицы Таисии Повалий. Артистка привезет с собой репертуар, охватывающий множество музыкальных стилей — от народных мелодий до современных хитов.

Заслуженная артистка и её достижения

Таисия Повалий — обладательница 15 альбомов и большой армии преданных поклонников. Её музыка трогает сердца, а мощный голос не оставляет равнодушными слушателей. Неудивительно, что её концерты собирают полные залы и вызывают восторженные отклики критиков.

Хиты, которые стоит услышать

На предстоящем выступлении прозвучат известные композиции, такие как:

  • «Пусть вам повезет в любви»
  • «Одолжила»
  • «Мама-мамочка»
  • «Отпусти»

Эти хиты давно завоевали популярность и стали визитными карточками артистки. Концерт обещает стать ярким событием не только для поклонников, но и для всех, кто ценит качественную музыку.

Почему стоит посетить концерт

Вечер в компании Таисии Повалий подарит уникальную атмосферу душевности и музыкального теплоты. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, которое оставит яркие впечатления и воспоминания.

Купить билет на концерт Таисия Повалий

Март
21 марта суббота
19:00
МТС Live Холл Санкт-Петербург Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118, 1 этаж
от 3000 ₽

