Таисия Повалий. Пусть вам повезёт в любви!

«Пусть вам повезет в любви!» - эти согревающий строчки суперхита прекрасной Таисии Повалий стали заглавием новой программы певицы. 14 июня 2025 в одном из самых красивых центральных столичных залов – в Зале Церковных Соборов – состоится концерт потрясающей и великолепной ТАИСИИ ПОВАЛИЙ с программой «Пусть вам повезет в любви!». Творчество Таисии Повалий известно каждому. В ее репертуаре – музыка разных стиле и направлений – от народных песен до современных композиций. Дискография певицы насчитывает 15 альбомов! Таисию Повалий отличает – сильный, редкий по красоте и окрасу голос, которым исполнительница владеет с виртуозной легкостью. На концерте 14 июня в Зале Церковных Соборов певица исполнит все самые любимые и хитовые песни: «Пусть вам повезет в любви», «Одолжила», «Мама-мамочка», «Отпусти», «Твоих рук родные объятья», «Ты далеко», «Губы твои алые», «Женщина, которая любит» и многие другие. Подарите себе прекрасное настроение и встречу с одной из самых стильных певиц в одном из лучших залов Москвы! Этот теплый вечер душевных и искренних песен запомнится вам надолго! И пусть вам повезет в любви!