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Таисия Повалий. Пусть вам повезёт в любви!
Билеты от 1000₽
Киноафиша Таисия Повалий. Пусть вам повезёт в любви!

Таисия Повалий. Пусть вам повезёт в любви!

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

«Пусть вам повезет в любви!» - эти согревающий строчки суперхита прекрасной Таисии Повалий стали заглавием новой программы певицы. 14 июня 2025 в одном из самых красивых центральных столичных залов – в Зале Церковных Соборов – состоится концерт потрясающей и великолепной ТАИСИИ ПОВАЛИЙ с программой «Пусть вам повезет в любви!». Творчество Таисии Повалий известно каждому. В ее репертуаре – музыка разных стиле и направлений – от народных песен до современных композиций. Дискография певицы насчитывает 15 альбомов! Таисию Повалий отличает – сильный, редкий по красоте и окрасу голос, которым исполнительница владеет с виртуозной легкостью. На концерте 14 июня в Зале Церковных Соборов певица исполнит все самые любимые и хитовые песни: «Пусть вам повезет в любви», «Одолжила», «Мама-мамочка», «Отпусти», «Твоих рук родные объятья», «Ты далеко», «Губы твои алые», «Женщина, которая любит» и многие другие. Подарите себе прекрасное настроение и встречу с одной из самых стильных певиц в одном из лучших залов Москвы! Этот теплый вечер душевных и искренних песен запомнится вам надолго! И пусть вам повезет в любви!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 ноября
Зал церковных соборов храма Христа Спасителя Москва, Волхонка, 15
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Таисия Повалий. Пусть вам повезёт в любви! Таисия Повалий. Пусть вам повезёт в любви! Таисия Повалий. Пусть вам повезёт в любви! Таисия Повалий. Пусть вам повезёт в любви! Таисия Повалий. Пусть вам повезёт в любви! Таисия Повалий. Пусть вам повезёт в любви! Таисия Повалий. Пусть вам повезёт в любви! Таисия Повалий. Пусть вам повезёт в любви! Таисия Повалий. Пусть вам повезёт в любви!

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