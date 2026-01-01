Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Таинственный гиппопотам
Киноафиша Таинственный гиппопотам

Спектакль Таинственный гиппопотам

Постановка
Нижегородский театр кукол 0+
Возраст 0+

О спектакле

Загадочный гиппопотам в Нижегородском театре кукол

В Нижегородском театре кукол состоится уникальный спектакль о гиппопотаме, который скрывает множество тайн. Это представление станет настоящим открытием для всех любителей кукольного театра и загадочных историй.

Рекомендуем зрителям заранее позаботиться о билетах, так как каждый зритель, независимо от возраста, должен иметь свой собственный билет для доступа в зал.

Спектакль уже успел завоевать зрительское признание, и его премьера состоялась 28 октября 2025 года. Не упустите шанс стать частью этой увлекательной истории!

Купить билет на спектакль Таинственный гиппопотам

Помощь с билетами
В других городах
Март
7 марта суббота
11:00
Нижегородский театр кукол Нижний Новгород, Б. Покровская, 39
от 600 ₽
13:00
Нижегородский театр кукол Нижний Новгород, Б. Покровская, 39
от 600 ₽
15:00
Нижегородский театр кукол Нижний Новгород, Б. Покровская, 39
от 600 ₽

В ближайшие дни

Дали и испанская королева из Казани
18+
Драма
Дали и испанская королева из Казани
26 апреля в 19:00 МТС Live Холл Нижний Новгород
от 1600 ₽
Ай, болит
0+
Детский Кукольный
Ай, болит
8 марта в 13:30 Нижегородский театр кукол
от 350 ₽
Нервные люди
18+
Драма Кукольный
Нервные люди
7 марта в 15:00 Нижегородский театр кукол
от 550 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше