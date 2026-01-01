Спектакль Таинственный гиппопотам

Загадочный гиппопотам в Нижегородском театре кукол

В Нижегородском театре кукол состоится уникальный спектакль о гиппопотаме, который скрывает множество тайн. Это представление станет настоящим открытием для всех любителей кукольного театра и загадочных историй.

Рекомендуем зрителям заранее позаботиться о билетах, так как каждый зритель, независимо от возраста, должен иметь свой собственный билет для доступа в зал.

Спектакль уже успел завоевать зрительское признание, и его премьера состоялась 28 октября 2025 года. Не упустите шанс стать частью этой увлекательной истории!