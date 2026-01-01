Таинственная музыка Башкортостана

Концерт башкирской музыки в Пермской краевой филармонии
В Большом зале Пермской краевой филармонии состоится концерт, посвященный башкирской музыке. В этом мероприятии прозвучат народные мелодии, такие как «Урал», «Сывай кашка», «Таштугай» и «Залида», а также композиции «Кочевники», «Чабаны», «Хан кызы» («Дочь хана»), «Веселые джигиты», «Северные амуры» и «Легенда о Салавате». Солистом вечера станет Народный артист РБ Артур Гайсаров.
Программа концерта
Концертная программа включает ряд ярких произведений:
- Пролог (показ изготовления курая)
- Башкирская народная мелодия «Урал» — солист Народный артист РБ Артур Гайсаров
- Марат Файзуллин — «Кочевники»
- Башкирская народная мелодия «Сывай кашка»
- Бахти Гайсин — «Чабаны»
- Урал Идельбаев — «Хан кызы» / «Дочь хана»
- Анатолий Кукубаев — «Веселые джигиты»
- Башкирская народная мелодия «Таштугай»
- Загир Исмагилов — «Башкирский кумыз»
Импровизации на кубызе
В программе также будут представлены импровизации на кубызе:
- У. Мухамедьяров — «Северные амуры»
- Фаниль Ибрагимов — «Легенда о Салавате»
- Вариации на тему русской народной песни «Светит месяц»
- Татарская народная мелодия «Залида»
- Шаура Сагитова — «Легенды степей»
- Евгений Чугаев, Раян Хуснуллин — «Диалог струн»
- Шаура Сагитова — «Восточная»
- Рафаэль Ягафаров, Раян Хуснуллин — «К вечности»
В программе возможны изменения.