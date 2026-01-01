Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Таинственная музыка Башкортостана

Таинственная музыка Башкортостана

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт башкирской музыки в Пермской краевой филармонии

В Большом зале Пермской краевой филармонии состоится концерт, посвященный башкирской музыке. В этом мероприятии прозвучат народные мелодии, такие как «Урал», «Сывай кашка», «Таштугай» и «Залида», а также композиции «Кочевники», «Чабаны», «Хан кызы» («Дочь хана»), «Веселые джигиты», «Северные амуры» и «Легенда о Салавате». Солистом вечера станет Народный артист РБ Артур Гайсаров.

Программа концерта

Концертная программа включает ряд ярких произведений:

  • Пролог (показ изготовления курая)
  • Башкирская народная мелодия «Урал» — солист Народный артист РБ Артур Гайсаров
  • Марат Файзуллин — «Кочевники»
  • Башкирская народная мелодия «Сывай кашка»
  • Бахти Гайсин — «Чабаны»
  • Урал Идельбаев — «Хан кызы» / «Дочь хана»
  • Анатолий Кукубаев — «Веселые джигиты»
  • Башкирская народная мелодия «Таштугай»
  • Загир Исмагилов — «Башкирский кумыз»

Импровизации на кубызе

В программе также будут представлены импровизации на кубызе:

  • У. Мухамедьяров — «Северные амуры»
  • Фаниль Ибрагимов — «Легенда о Салавате»
  • Вариации на тему русской народной песни «Светит месяц»
  • Татарская народная мелодия «Залида»
  • Шаура Сагитова — «Легенды степей»
  • Евгений Чугаев, Раян Хуснуллин — «Диалог струн»
  • Шаура Сагитова — «Восточная»
  • Рафаэль Ягафаров, Раян Хуснуллин — «К вечности»

В программе возможны изменения.

Купить билет на концерт Таинственная музыка Башкортостана

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
4 апреля суббота
19:00
Большой зал Пермской филармонии Пермь, Куйбышева, 14
от 500 ₽

В ближайшие дни

Линда. Все хиты
18+
Поп
Линда. Все хиты
20 марта в 19:30 Руки вверх!
от 2500 ₽
Пермский Stand Up клуб
18+
Юмор
Пермский Stand Up клуб
17 марта в 20:00 Грилль-бар «Вмясо»
от 500 ₽
Солисты Оркестра CAGMO. Сны Людовико Эйнауди при свечах
6+
Неоклассика
Солисты Оркестра CAGMO. Сны Людовико Эйнауди при свечах
21 ноября в 18:00 Органный зал Пермской филармонии
от 2200 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше