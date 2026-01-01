Таинственная музыка Башкортостана

Концерт башкирской музыки в Пермской краевой филармонии

В Большом зале Пермской краевой филармонии состоится концерт, посвященный башкирской музыке. В этом мероприятии прозвучат народные мелодии, такие как «Урал», «Сывай кашка», «Таштугай» и «Залида», а также композиции «Кочевники», «Чабаны», «Хан кызы» («Дочь хана»), «Веселые джигиты», «Северные амуры» и «Легенда о Салавате». Солистом вечера станет Народный артист РБ Артур Гайсаров.

Программа концерта

Концертная программа включает ряд ярких произведений:

Пролог (показ изготовления курая)

Башкирская народная мелодия «Урал» — солист Народный артист РБ Артур Гайсаров

Марат Файзуллин — «Кочевники»

Башкирская народная мелодия «Сывай кашка»

Бахти Гайсин — «Чабаны»

Урал Идельбаев — «Хан кызы» / «Дочь хана»

Анатолий Кукубаев — «Веселые джигиты»

Башкирская народная мелодия «Таштугай»

Загир Исмагилов — «Башкирский кумыз»

Импровизации на кубызе

В программе также будут представлены импровизации на кубызе:

У. Мухамедьяров — «Северные амуры»

Фаниль Ибрагимов — «Легенда о Салавате»

Вариации на тему русской народной песни «Светит месяц»

Татарская народная мелодия «Залида»

Шаура Сагитова — «Легенды степей»

Евгений Чугаев, Раян Хуснуллин — «Диалог струн»

Шаура Сагитова — «Восточная»

Рафаэль Ягафаров, Раян Хуснуллин — «К вечности»

В программе возможны изменения.