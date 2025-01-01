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Таинственная история мистера Т
Билеты от 11490₽
Киноафиша Таинственная история мистера Т

Спектакль Таинственная история мистера Т

18+
Продолжительность 2 часа 30 минут
Возраст 18+
Билеты от 11490₽

О концерте/спектакле

Иммерсивный перформанс в Tangiers Lounge Pokrovka

Приготовьтесь стать частью уникального сюжета в иммерсивном перформансе с элементами квеста «Таинственная история Мистера Т.». Это не просто спектакль — это захватывающее путешествие, разворачивающееся вокруг вас.

Загадочный сюжет

Действие происходит в старинном английском особняке, где антураж играет ключевую роль в создании таинственной атмосферы. История начинается в 1914 году, когда Мистер Т. покидает родной дом из-за начала Первой мировой войны. Его возвращение станет настоящим приключением, полным загадок и открытий.

Во время путешествия зрители вместе с Мистером Т. отправятся в различные уголки мира: от жемчужины английской короны до поисков Шамбалы. Каждое мгновение наполнено взаимодействием с реквизитом и обстановкой, что позволяет вам не только наблюдать, но и активно участвовать в действии.

Полное погружение в атмосферу

Оригинальность перформанса заключается в слиянии различных искусств и необычном сюжете. Зрители могут ожидать полномасштабного погружения через все органы чувств. Антураж Tangiers Lounge, гастрономические выходы, взаимодействие актеров с гостями и сюжетный квест «Тайна особняка» усиливают эффект вовлеченности.

Перформанс проходит одновременно во всем пространстве особняка, что означает, что вы всегда находитесь в центре событий. Однако, чтобы увидеть некоторые ключевые эпизоды, вам придется перемещаться к сцене. Обратите внимание, что в спектакле используются дымовые эффекты.

Информация о билетах

Доступны две категории билетов: «Классика» и «Привилегия». Обе категории включают:

  • Приветственный напиток
  • Ланч путешественника
  • Обед в индийском стиле
  • Ужин в английском стиле

В категории «Классика» вы получите:

  • Расположение за столиками
  • Пользование реквизитом из винтажного сундука
  • Участие в квесте и активностях шоу
  • Взаимодействие с актерами
  • Гостевую фотосессию

Категория «Привилегия» включает все преимущества «Классики» плюс:

  • Расположение за столиками в сердце особняка (у сцены)
  • Подарочный набор от Мистера Т.
  • Нетворкинг после официального приема
  • Эксклюзивную фотосессию после шоу

Не упустите возможность стать частью этой захватывающей истории!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 июля
Tangiers Lounge Pokrovka Москва, Покровка, 31, стр. 4
20:00 от 11490 ₽
8 августа
Tangiers Lounge Engelsa Москва, Фридриха Энгельса, 64, стр. 1
20:00 от 11490 ₽
24 августа
Tangiers Lounge Pokrovka Москва, Покровка, 31, стр. 4
20:00 от 11490 ₽

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