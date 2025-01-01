Спектакль Таинственная история мистера Т

Иммерсивный перформанс в Tangiers Lounge Pokrovka

Приготовьтесь стать частью уникального сюжета в иммерсивном перформансе с элементами квеста «Таинственная история Мистера Т.». Это не просто спектакль — это захватывающее путешествие, разворачивающееся вокруг вас.

Загадочный сюжет

Действие происходит в старинном английском особняке, где антураж играет ключевую роль в создании таинственной атмосферы. История начинается в 1914 году, когда Мистер Т. покидает родной дом из-за начала Первой мировой войны. Его возвращение станет настоящим приключением, полным загадок и открытий.

Во время путешествия зрители вместе с Мистером Т. отправятся в различные уголки мира: от жемчужины английской короны до поисков Шамбалы. Каждое мгновение наполнено взаимодействием с реквизитом и обстановкой, что позволяет вам не только наблюдать, но и активно участвовать в действии.

Полное погружение в атмосферу

Оригинальность перформанса заключается в слиянии различных искусств и необычном сюжете. Зрители могут ожидать полномасштабного погружения через все органы чувств. Антураж Tangiers Lounge, гастрономические выходы, взаимодействие актеров с гостями и сюжетный квест «Тайна особняка» усиливают эффект вовлеченности.

Перформанс проходит одновременно во всем пространстве особняка, что означает, что вы всегда находитесь в центре событий. Однако, чтобы увидеть некоторые ключевые эпизоды, вам придется перемещаться к сцене. Обратите внимание, что в спектакле используются дымовые эффекты.

Информация о билетах

Доступны две категории билетов: «Классика» и «Привилегия». Обе категории включают:

Приветственный напиток

Ланч путешественника

Обед в индийском стиле

Ужин в английском стиле

В категории «Классика» вы получите:

Расположение за столиками

Пользование реквизитом из винтажного сундука

Участие в квесте и активностях шоу

Взаимодействие с актерами

Гостевую фотосессию

Категория «Привилегия» включает все преимущества «Классики» плюс:

Расположение за столиками в сердце особняка (у сцены)

Подарочный набор от Мистера Т.

Нетворкинг после официального приема

Эксклюзивную фотосессию после шоу

Не упустите возможность стать частью этой захватывающей истории!