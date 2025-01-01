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Тахир и Зухра
Билеты от 1300₽
Киноафиша Тахир и Зухра

Спектакль Тахир и Зухра

Постановка
Шалом 16+
Режиссер Мурат Абулкатинов
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1300₽

О концерте/спектакле

История о любви и борьбе за свободу

Спектакль рассказывает о современных рабах, которые, как и древние евреи в Египте, стремятся вырваться из оков, черпая силы в любви и духе своего народа. Герои, погружённые в реальности мигрантов в мегаполисе, оказываются на перекрёстке двух языков и культур.

Тахир и Зухра: любовь в чуждой земле
Тахир, работающий на стройке, переживает, когда его возлюбленная Зухра готовится выйти замуж за другого. В этом чуждом мире, где каждый день становится борьбой за выживание, Тахир неожиданно оказывается тем, кто играет судьбоносную роль в жизни Зухры. Спектакль погружает зрителей в современную историю, где любовь и преданность становятся единственным источником силы для героев, стремящихся изменить свою судьбу.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 сентября
Шалом Москва, Варшавское ш., 71, корп. 1
19:00 от 1300 ₽

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