Спектакль Тахир и Зухра

История о любви и борьбе за свободу

Спектакль рассказывает о современных рабах, которые, как и древние евреи в Египте, стремятся вырваться из оков, черпая силы в любви и духе своего народа. Герои, погружённые в реальности мигрантов в мегаполисе, оказываются на перекрёстке двух языков и культур.

Тахир и Зухра: любовь в чуждой земле

Тахир, работающий на стройке, переживает, когда его возлюбленная Зухра готовится выйти замуж за другого. В этом чуждом мире, где каждый день становится борьбой за выживание, Тахир неожиданно оказывается тем, кто играет судьбоносную роль в жизни Зухры. Спектакль погружает зрителей в современную историю, где любовь и преданность становятся единственным источником силы для героев, стремящихся изменить свою судьбу.