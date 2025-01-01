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Таежные сны: Gurude
Киноафиша Таежные сны: Gurude

Таежные сны: Gurude

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Gurude: этническая музыка нового времени

Gurude — один из ярких представителей новой волны этнической музыки. Его выступления — это не просто концерты, а настоящие музыкальные таинства, наполненные звуками древности и культурной глубиной. Каждый его выход на сцену дарит зрителям ощущение прикосновения к первозданной красоте, погружая их в мир древних традиций.

Аутентичные инструменты и современные аранжировки

Gurude виртуозно сочетает звучание аутентичных этнических инструментов с современными аранжировками. В его исполнении древние напевы обретают новое дыхание, оставаясь при этом верными своим корням. Эти композиции создаются в этнических лабораториях, посвящённых возрождению музыкальной культуры народов, что делает каждое выступление Gurude неповторимым.

Музыка для ценителей world music

Артист жанра world music предлагает зрителям уникальное сочетание древности и современности. Его концерты становятся открытием для всех, кто интересуется этнической музыкой и ищет глубину в звучании. Приходите на концерт Gurude, чтобы погрузиться в атмосферу музыкальных традиций со всего мира!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 21 октября
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
19:00 от 1500 ₽
Казань, 28 октября
КЦ «Сайдаш» Казань, Николая Ершова, 57а
19:00 от 2200 ₽

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