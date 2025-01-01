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Tacksad

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Энергия любви и ритмы жизни: Концерт в клубе «Типография»

Приглашаем вас на незабываемый концерт, который объединит поп-рок, хип-хоп и бардовскую песню! В этот вечер в клубе «Типография» на сцену выйдут талантливые исполнители, готовые подарить зрителям заряд энергии и яркие эмоции.

Музыкальное разнообразие

Вы сможете услышать «движовые» песни о любви, а также нежные медляки, которые заставят ваше сердце трепетать. Красивые парни на сцене не только поют, но и создают атмосферу, в которой каждый зритель почувствует себя частью этого музыкального праздника.

Что ещё интересного?

Клуб «Типография» славится своей уникальной атмосферой и качественным звуком. Это идеальное место для того, чтобы насладиться живым исполнением и провести время в компании единомышленников.

Не пропустите!

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Концерт пройдет в уютной обстановке, где каждый сможет расслабиться и насладиться яркими выступлениями. Убедитесь, что вы находитесь в числе зрителей, которые оценят талант артистов и атмосферу клуба.

Приходите и погружайтесь в мир музыки, любви и ярких эмоций!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 3 августа
Типография Новосибирск, Красный просп., 22
21:00 от 800 ₽

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