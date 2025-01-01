Дневник Алисы

17-летняя Алиса живет каждый день, как дар, находя повод для радости даже в мелочах. Её улыбка — это не только свет, который она дарит миру, но и её способ ждать ответного тепла. Спектакль раскрывает её внутренний мир, словно дневник: здесь звучат её диалоги с собой, с родными, с окружающей реальностью.

Возвращение из «другой» жизни

Четыре года Алиса жила «другой» жизнью, полной испытаний. Теперь она, словно по тонкому льду, делает шаги назад в обыденность. Её душу переполняют страхи, знакомые каждому подростку, но для неё они становятся особенно острыми. Каждое решение дается с трудом, каждый выход за порог дома превращается в вызов.

Границы и их значимость

«Табу» — это спектакль о необходимости границ. О мире, где фраза «добро должно быть с кулаками» становится оправданием для жестокости. Где рутинное насилие становится нормой, а чувство безопасности — роскошью.

Этот спектакль — призыв остановиться. Понять, что табу — это не ограничения, а возможность создать пространство, где каждый может дышать свободно. Возможно, после этой истории мы осознаем, как важно сказать «стоп» миру, который так легко переступает границы.