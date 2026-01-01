Оповещения от Киноафиши
Та-бу-рет-ка
Киноафиша Та-бу-рет-ка

Спектакль Та-бу-рет-ка

Постановка
Театр «Тмин» 16+
Возраст 16+

О спектакле

Монолог женщины среднего возраста

Театр «Тмин» представит удивительный спектакль, сфокусированный на глубоком внутреннем мире женщины среднего возраста. Главная героиня, 30-летняя женщина, делится своими чувствами и переживаниями, сталкиваясь с непростыми жизненными трудностями.

Режиссура спектакля принадлежит известному Та-бу-рет-ке, чьи работы часто исследуют психологические аспекты человеческой жизни. Эта постановка станет настоящим открытием для зрителей, любящих честные и глубокие размышления о жизни.

Спектакль обещает быть насыщенным эмоциональными монологами, которые затрагивают важные вопросы, знакомые каждому из нас. Это шанс не только поразмышлять о жизни, но и провести время в атмосфере театрального искусства.

Не упустите возможность увидеть этот проект и погрузиться в мир искусства, обсуждая актуальные темы нашего времени!

