Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Сюжеты. О земном и небесном

Спектакль Сюжеты. О земном и небесном

12+
Режиссер Юлия Бычкова
Продолжительность 55 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Танцевальный спектакль «Сюжеты. О земном и небесном» на Новой сцене Александринского театра

Танцевальный спектакль Юлии Бычковой и танцевальной компании «Короче» из Калуги - это уникальное произведение искусства, объединившее талантливых локальных художников. В спектакле переплетаются танец, вышивка, аутентичные костюмы, вокальное искусство и музыка. Результат - богатое и яркое полотно, как лоскутное одеяло, говорящая со зрителем на родном языке.

Тематика и концепция

Спектакль размышляет о наследии народно-сценического танца. Фольклорные хоровые звучания неожиданно перекликаются с актуальными историями нашего времени. Особое внимание уделяется вышивкам калужской художницы Веры Керинской, которые становятся не просто визуальной основой, а настоящим путеводителем по сюжетам, где переплетаются земное и небесное, телесное и духовное.

Что вас ожидает?

Спектакль предлагает зрителям возможность погрузиться в глубины внутреннего диалога и поиска ответов на вечные вопросы. Это слово о поиске, о том, что связывает нас с прошлым и настоящим, о культурном наследии.

Команда постановки

  • Режиссер-хореограф: Юлия Бычкова
  • Хореограф: Дарья Шалтыкова
  • Хормейстер: Анна Кырчанова
  • Художник-постановщик: Полина Хамраева
  • Хор: «Петь Просто»
  • Авторская одежда: «Молодо-зелено», «Одежда Руси»

Спектакль создан в продюсерской компании «Aelita Production», которая также проводит гастроли. Не упустите возможность познакомиться с этим уникальным проектом!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 4 октября
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
20:00 от 2000 ₽

Фотографии

Сюжеты. О земном и небесном Сюжеты. О земном и небесном Сюжеты. О земном и небесном Сюжеты. О земном и небесном Сюжеты. О земном и небесном Сюжеты. О земном и небесном Сюжеты. О земном и небесном Сюжеты. О земном и небесном Сюжеты. О земном и небесном Сюжеты. О земном и небесном Сюжеты. О земном и небесном Сюжеты. О земном и небесном Сюжеты. О земном и небесном Сюжеты. О земном и небесном Сюжеты. О земном и небесном Сюжеты. О земном и небесном

В ближайшие дни

Квест «Малефисента в мире Диснея»
6+
Перформанс Иммерсивный
Квест «Малефисента в мире Диснея»
7 ноября в 09:50 «Взаперти» на Загородном
от 7600 ₽
Квест «Машина времени»
12+
Иммерсивный
Квест «Машина времени»
12 октября в 14:05 «Взаперти» на Казанской
от 5400 ₽
Квест для детей «Динозавры Kids!»
6+
Перформанс Иммерсивный
Квест для детей «Динозавры Kids!»
31 октября в 10:00 «Взаперти» в Соляном
от 8600 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше