Танцевальный спектакль «Сюжеты. О земном и небесном» на Новой сцене Александринского театра

Танцевальный спектакль Юлии Бычковой и танцевальной компании «Короче» из Калуги - это уникальное произведение искусства, объединившее талантливых локальных художников. В спектакле переплетаются танец, вышивка, аутентичные костюмы, вокальное искусство и музыка. Результат - богатое и яркое полотно, как лоскутное одеяло, говорящая со зрителем на родном языке.

Тематика и концепция

Спектакль размышляет о наследии народно-сценического танца. Фольклорные хоровые звучания неожиданно перекликаются с актуальными историями нашего времени. Особое внимание уделяется вышивкам калужской художницы Веры Керинской, которые становятся не просто визуальной основой, а настоящим путеводителем по сюжетам, где переплетаются земное и небесное, телесное и духовное.

Что вас ожидает?

Спектакль предлагает зрителям возможность погрузиться в глубины внутреннего диалога и поиска ответов на вечные вопросы. Это слово о поиске, о том, что связывает нас с прошлым и настоящим, о культурном наследии.

Команда постановки

Режиссер-хореограф: Юлия Бычкова

Юлия Бычкова Хореограф: Дарья Шалтыкова

Дарья Шалтыкова Хормейстер: Анна Кырчанова

Анна Кырчанова Художник-постановщик: Полина Хамраева

Полина Хамраева Хор: «Петь Просто»

«Петь Просто» Авторская одежда: «Молодо-зелено», «Одежда Руси»

Спектакль создан в продюсерской компании «Aelita Production», которая также проводит гастроли. Не упустите возможность познакомиться с этим уникальным проектом!