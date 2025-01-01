Меню
Сюзанна
Киноафиша Сюзанна

Сюзанна

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Сверхновая программа певицы: музыкальное событие в клубе Дуглас

Программа «Сверхновая» говорит сама за себя, обещая зрителям уникальный музыкальный опыт. Сюзанна продолжает экспериментировать, сочетая неожиданные образы и оригинальный саунд.

Новый и любимый репертуар

На концерте прозвучат песни, которые еще ни разу не исполнялись на живых выступлениях, а также хиты, которые уже успели завоевать любовь публики. Это отличная возможность услышать музыку, которая, возможно, станет любимой у новых слушателей.

Зачем идти на концерт?

Концерт в клубе Дуглас – это не только возможность насладиться вокалом Сюзанны, но и уникальный шанс стать частью музыкального эксперимента. Атмосфера завораживающего клуба и непосредственное взаимодействие с артистом создадут незабываемые ощущения.

Не упустите возможность стать частью этого события. Сюзанна ждет вас с новыми произведениями и любимыми композициями в клубе Дуглас.

Купить билет на концерт Сюзанна

Ноябрь
14 ноября пятница
19:00
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
от 2200 ₽

