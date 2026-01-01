Выставка «Сюрреализм – это Я!» в Новосибирском художественном музее

Новосибирский художественный музей рад представить уникальный проект Галереи современного искусства Bashmakov Gallery. На выставке «Сюрреализм – это Я!» ценители искусства смогут увидеть графические работы и сюрреалистические объекты одного из самых известных художников XX века – Сальвадора Дали.

Экспозиция выставки

Выставка включает 75 работ из культовых серий, позволяя посетителям ознакомиться с графическим наследием Дали. Здесь представлены как священные сюжеты из «Библии», так и мистическая «Божественная комедия». Также можно увидеть работы, вдохновленные «Наукой любви» Овидия и «Дон Кихотом Ламанчским». Кроме графических работ, экспозиция дополнена оригинальными скульптурами из стекла и бронзы, а также прижизненными фотографиями мастера.

О Сальвадоре Дали

Сальвадор Дали (1904-1989) – это имя вызывает как восхищение, так и споры. Его творческий путь сочетает эксперименты с классическими и авангардными стилями, и наивысшего развития он достиг в сюрреализме, к которому присоединился в 1929 году. Несмотря на короткий семилетний период в рядах Группы сюрреалистов, Дали остался верным этому направлению, утверждая: «Изгнать из Группы сюрреалистов Дали можно, а из сюрреализма – нет, так как СЮРРЕАЛИЗМ – ЭТО Я!». Его творчество наполнено причудливыми символами и глубокими метафорами, которые продолжают вдохновлять зрителей и сегодня.

О Галерее современного искусства Bashmakov Gallery

Галерея современного искусства Bashmakov Gallery, основанная в 2010 году в Санкт-Петербурге, имеет целью популяризацию европейской традиции коллекционирования оригинальных предметов искусства. Она активно занимается проведением выставок, семинаров и образовательных мероприятий.

Информация для посетителей

Выставка «Сюрреализм – это Я!» будет работать с 21 ноября 2025 года по 29 марта 2026 года. Галерея находится по адресу: Красный пр., 5, цокольный этаж. Также выставка является участником программы «Пушкинская карта». Не упустите шанс увидеть замечательные работы Сальвадора Дали!