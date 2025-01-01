Меню
Спектакль Сюрприз

16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Сюрпризы на ужине: комедия о дружбе и любви в постановке Олега Ильина

Какой неожиданный поворот может ожидать женщину, пригласившую мужчину по вызову? Романтичный ужин при свечах, безумная страсть или даже обручальные кольца? Но герой-любовник оказывается совсем не тем, кем ему положено быть. Именно такие недоразумения раскрывает перед зрителями спектакль по пьесе известного драматурга Александра Галина.

Две одиночества

В центре истории – две одинокие женщины. Одна из них – непредсказуемая и бесшабашная бизнесвумен, готовая свернуть горы ради успеха. В ее опеку попадает другая – интеллигентная, хрупкая и ранимая женщина. Эти два совершенно разных человека пытаются стать близкими подругами, опираясь на свою дружбу в мире, полном неожиданностей.

Новый поворот судьбы

Судьба готовит для них сюрприз в виде «молодого Козерога», который должен исполнить все «тайные желания» своих клиенток. Чьи желания окажутся сильнее, и смогут ли героини сохранить дружбу? Или, может быть, их ждет повторение судьбы миллионов женщин, не сумевших разделить мужчину?

Комедия чувств

Комичность и одновременно лиричность ситуации в исполнении блистательных артистов дает возможность зрителям следить за ходом истории на одном дыхании, а также смеяться от души. Этот спектакль – отличная возможность осмыслить вопросы дружбы, любви и человеческих отношений под увлекательным и развлекательным углом.

Режиссер
Олег Ильин
В ролях
Марина Федункив
Марина Федункив
Юлия Куварзина
Юлия Куварзина
Дмитрий Миллер
Дмитрий Миллер
Дмитрий Мухамадеев
Дмитрий Мухамадеев
Полина Сибагатуллина

В других городах
Январь
3 января суббота
19:30
Новосибирский ДК железнодорожников Новосибирск, Челюскинцев, 11
от 1800 ₽
4 января воскресенье
20:00
Екатеринбургский дворец молодежи Екатеринбург, просп. Ленина, 1
от 1500 ₽

Фотографии

Сюрприз Сюрприз Сюрприз Сюрприз Сюрприз

