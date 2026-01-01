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System of a Down Tribute. CHOPSY
Киноафиша System of a Down Tribute. CHOPSY

System of a Down Tribute. CHOPSY

16+
Возраст 16+

О концерте

Концерт проекта Chopsy: трибьют System of a Down

Проект Chopsy представляет собой выдающийся трибьют американско-армянской группы System of a Down, ставшей знаковой для альтернативной музыки начала 2000-х годов. Логотип этой легендарной группы можно было увидеть на футболках каждого второго подростка того времени, а их музыка звучала из каждого зумера.

В мировых масштабах было продано более 40 миллионов копий альбомов System of a Down. Их уникальный стиль и мощные тексты продолжают вдохновлять новое поколение музыкантов и поклонников.

На концерте Chopsy зрители смогут насладиться безупречным исполнением как хитов, так и редких композиций группы. Воссоздавая атмосферу безбашенных тусовок начала 2000-х, участники проекта передают ту же бешеную энергию, которая заставляет танцевать и петь вместе с ними. Это идеальный вечер для фанатов System of a Down и всех, кто ценит энергичный звук.

Купить билет на концерт System of a Down Tribute. CHOPSY

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В других городах
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
10 октября суббота
19:00
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
от 1300 ₽
15 ноября воскресенье
19:00
Арт-пространство Werk Казань, Габдуллы Тукая, 115, корп. 6
от 1500 ₽
20 ноября пятница
20:00
Art Club Площадка Рязань, Заводской пр., 1
от 1500 ₽
21 ноября суббота
20:00
Art Club Площадка Рязань, Заводской пр., 1
от 1500 ₽
5 декабря суббота
20:00
Бар без названия Самара, Братьев Коростелевых, 170
от 1500 ₽
12 декабря суббота
20:00
Alcatraz Нижний Новгород, Почаинская, 17с
от 1200 ₽

Фотографии

System of a Down Tribute. CHOPSY

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