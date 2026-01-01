System of a Down Tribute. CHOPSY

Концерт проекта Chopsy: трибьют System of a Down

Проект Chopsy представляет собой выдающийся трибьют американско-армянской группы System of a Down, ставшей знаковой для альтернативной музыки начала 2000-х годов. Логотип этой легендарной группы можно было увидеть на футболках каждого второго подростка того времени, а их музыка звучала из каждого зумера.

В мировых масштабах было продано более 40 миллионов копий альбомов System of a Down. Их уникальный стиль и мощные тексты продолжают вдохновлять новое поколение музыкантов и поклонников.

На концерте Chopsy зрители смогут насладиться безупречным исполнением как хитов, так и редких композиций группы. Воссоздавая атмосферу безбашенных тусовок начала 2000-х, участники проекта передают ту же бешеную энергию, которая заставляет танцевать и петь вместе с ними. Это идеальный вечер для фанатов System of a Down и всех, кто ценит энергичный звук.