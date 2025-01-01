Меню
System Of A Down Tribute. Chopsy
Билеты от 0₽
Киноафиша System Of A Down Tribute. Chopsy

System Of A Down Tribute. Chopsy

18+
Возраст 18+
Билеты от 0₽

О концерте

Погружение в мир System Of A Down

Приготовьтесь к незабываемому вечеру музыки на трибьют-концерте System Of A Down Tribute, который пройдет в клубе Stereopeople. Этот уникальный музыкальный проект соберет преданных поклонников группы, а также всех тех, кто хочет окунуться в атмосферу жесткого звучания и неповторимых мелодий.

Что вас ожидает?

Трибьют-концерт — это не просто копирование известных хитов, а настоящее музыкальное путешествие. Участники мероприятия постараются передать дух оригинальной группы, воссоздавая ее звучание и энергетику на сцене. Каждый из вас сможет насладиться невероятными композициями, которые стали гимнами целого поколения.

Интересные факты

  • System Of A Down — это армяно-американская рок-группа, образованная в 1994 году и ставшая культовой благодаря своим провокационным текстам и уникальному стилю.
  • Группа известна своим смешением различных жанров, включая метал, рок и даже армянскую народную музыку.
  • Хиты группы, такие как "Chop Suey!" и "Toxicity", до сих пор остаются востребованными и любимыми поклонниками по всему миру.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Ждем вас на System Of A Down Tribute в Stereopeople — погрузитесь в мир рок-музыки, полной эмоций и мощного звучания!

Купить билет на концерт System Of A Down Tribute. Chopsy

Помощь с билетами
Январь
3 января суббота
19:00
Stereopeople Москва, Новослободская, 16а, БЦ Молодая Гвардия
В других городах
Январь
31 января суббота
19:00
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
от 1500 ₽

Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
