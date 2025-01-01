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Киноафиша Synthmint

Synthmint

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Огненное сочетание джаза и винтажного звучания в Synthmint

«Московский музыкальный проект Synthmint» представляет собой уникальную смесь авторской джазовой музыки и забытых винтажных звучаний 70-х годов. На концерте вы сможете насладиться исключительно оригинальными композициями и аранжировками, созданными участниками коллектива.

Что вас ждет на концерте?

В программе вечера — захватывающий jazz-rock, яркий и пёстрый fuzion, а также зажигательные бразильские ритмы bossa nova и funk. Каждый из стилей обещает создать незабываемую атмосферу и перенести вас в эпоху экспериментов и музыкальных открытий.

Интересные факты о проекте

Synthmint — это не просто музыкальный проект, а целый мир, в который вы можете погрузиться. Музыканты коллектива вдохновляются классическими звуками 70-х и привносят их в современное звучание, что делает их выступления уникальными.

Почему стоит посетить это событие?

Если вы любите джаз и хотите ощутить на себе атмосферу живого выступления, не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника. Концерт — это возможность услышать, как старые традиции переплетаются с новыми веяниями. Приходите и наслаждайтесь качественной музыкой!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 10 августа
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
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