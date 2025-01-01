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SyntheticSax. Мировые хиты от Ameno до Lambada
Киноафиша SyntheticSax. Мировые хиты от Ameno до Lambada

SyntheticSax. Мировые хиты от Ameno до Lambada

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Вечер мировых хитов с Syntheticsax

Приглашаем вас на уникальный концерт, который перенесет вас в мир самых популярных мелодий! Вечер мировых хитов, оживлённый волшебным саксофоном, обещает стать настоящим музыкальным событием. Вы услышите культовые треки, такие как Ameno, Lambada, Careless Whisper и многие другие в исполнении виртуозного саксофониста Syntheticsax.

Музыкальная революция

Syntheticsax — это не просто саксофонист, а настоящий маг музыкального искусства. Его сотрудничество с мировыми звёздами и уникальный стиль превращают каждое выступление в захватывающее шоу. Вы почувствуете, как электронные биты, латиноамериканские ритмы и джазовые импровизации сливаются в мощный взрыв эмоций.

Путешествие через эпохи

Этот концерт — больше, чем просто музыкальная программа. Это путешествие через эпохи и континенты, где каждая нота пробуждает воспоминания и эмоции. Вы получите незабываемые впечатления и заряд энергии, который будет вдохновлять вас на протяжении многих месяцев.

Не упустите возможность!

Подарите себе вечер изысканной музыки и танца! Лучшие хиты в исполнении одного из лучших саксофонистов современности ждут вас. Не пропустите это событие и до встречи в вашем городе!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 4 октября
Butch & Dutch Нижний Новгород, Южный б-р, 22а, ТЦ «Порт Артур», 3 этаж
20:00 от 1000 ₽
Пермь, 8 октября
Кама Пермь, Сибирская, 25
20:00 от 1000 ₽
Екатеринбург, 9 октября
Ben Hall Екатеринбург, Народной Воли, 65, БЦ Nebo
20:00 от 1300 ₽
Челябинск, 13 октября
Paulaner Челябинск, Труда, 179, отель Radisson Blu, 1 этаж
20:00 от 1000 ₽
Омск, 15 октября
Birliman Омск, просп. Карла Маркса, 18
20:00 от 1000 ₽

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