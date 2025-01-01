Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сын
Киноафиша Сын

Спектакль Сын

18+
Продолжительность 2 часа 40 минут
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Сын: история на грани фантастики и реальности

Спектакль «Сын» — это пронзительный взгляд на семейные отношения и трудности взросления. Пьер и Анна, разведенные, сталкиваются с новыми вызовами, когда их сын Николя начинает демонстрировать тревожные признаки депрессии. Пьер пытается справиться с ситуацией, имея новую семью, в то время как Анна борется со своими демонами.

Дилемма родительства и поиски ответов

«Сын» задает вопросы о родительской ответственности и влиянии развода на детскую психику. Спектакль исследует глубины человеческих эмоций и отношений через повседневные испытания семьи. Зрители становятся свидетелями борьбы Николя с внутренними демонами и попытками его родителей помочь ему найти равновесие и смысл в жизни.

Трагедия и надежда

«Сын» несет в себе мощное послание о важности внимания к психическому здоровью и поддержке близких. Это история о том, как тонка грань между нормальностью и катастрофой, и как важно каждое слово и действие в жизни подростка, стоящего на пороге взросления.

Режиссер
Алексей Слюсарчук
В ролях
Павел Поляков
Ростислав Самусев
Дарья Емельянова
Екатерина Макарова
Виктория Левченко

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 15 октября
Красный факел Новосибирск, Ленина, 19
18:30 от 500 ₽

В ближайшие дни

Экскурсия «Кулисы. Занавес. Спектакль»
12+
Интерактивный Сторителлинг
Экскурсия «Кулисы. Занавес. Спектакль»
22 сентября в 14:30 НОВАТ
Билеты
Любовь и все подробности
16+
Комедия Музыка
Любовь и все подробности
16 сентября в 19:00 Мой театр
от 800 ₽
Иисус Христос — суперзвезда
12+
Музыка Мюзикл
Иисус Христос — суперзвезда
23 октября в 19:00 Новосибирский ДК железнодорожников
от 2000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше