Возрождение спектакля «Сын Тенгри»

«Сын Тенгри» — это историческая драма, созданная в 2011 году режиссером Наранбаатаром Намнаном и драматургом Цогнэмэх Битогтохом. Спектакль считается обращением к легенде об Модун шаньюя, основателе Империи хунну, одного из первых монгольских государств.

В этом спектакле рассказывается о драматической судьбе Модун, который в своих стремлениях к власти сталкивается не только с внешними врагами, но и с внутренними конфликтами. Его история, основанная на трудах древнекитайского историка Сыма Цяня, полна глубоких переживаний, сравнимых с древнегреческими трагедиями.

Новая редакция и актуальность

Спектакль был возрожден в октябре 2024 года с новым актерским составом и переосмысленной режиссурой. Этот новый виток работы стал результатом значительных открытий в области исторических и археологических исследований, которые произошли за последние 13 лет. Современные научные достижения вновь пробудили интерес к настоящему эпохи хунну и способствовали созданию новой редакции данного произведения.

Артисты и творческий процесс

В роли Модун шаньюя выступает артист Шайнбаяр Басанбуу. В спектакле участвуют актёры трех поколений, что позволяет сплотить традиции и новое видение на одной сцене. Как отметил режиссер Наранбаатар Намнан, цель возрождения спектакля — вновь заговорить о родине через творчество.

Культурное значение

Спектакль «Сын Тенгри» сыграл важную роль в формировании национальной культуры Монголии. Он оказал значительное влияние на современное осмысление традиций и восприятие национального самосознания среди зрителей. Режиссер Намнан Наранбаатар за свою работу был удостоен Государственной премии Монголии, а спектакль был отмечен множеством наград на международных фестивалях, включая «Лучший драматург», «Лучший режиссер» и «Лучший актер».

Спектакль идет на монгольском языке с титрами на русском, что делает его доступным для широкой аудитории.