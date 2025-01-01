Спектакль Сын степи. И сон, и явь…

Премьера к 115-летию со дня рождения Бауыржан Момышулы - Сын степи

Приготовьтесь к незабываемому спектаклю, посвященному 115-летию со дня рождения легендарного комбата Бауыржана Момышулы. Это театрализованное представление «Сын степи» перенесет зрителей в сердце Великой Отечественной войны, где на фоне тяжелых испытаний, пламени борьбы и любви к родной земле раскрываются судьбы героев.

Сюжет и темы

Война меняет людей, но неизменной остается любовь к своей стране, друзьям и родной степи. Спектакль «Сын степи» сочетает воедино разные аспекты жизни: и сон, и явь. Зритель станет свидетелем того, как отчаяние и надежда переплетаются в судьбе солдат — братьев по оружию, которые в огне войны находят утешение в своих чувствах и единстве.

Важные персонажи

Бауыржан Момышулы – Данияр Арипов

– Данияр Арипов Парень – Денис Цой

– Денис Цой Девушка – Камила Мусанова / Шейла Исабекова

– Камила Мусанова / Шейла Исабекова Пожилой – Эдуард Пак / Григорий Ким

– Эдуард Пак / Григорий Ким Гайнижамал – Талшын Самиева

– Талшын Самиева Генерал – Роман Цой

– Роман Цой Старшина – Алишер Махпиров

Рекомендуем к просмотру

Бауыржан Момышулы - не только военный герой, но и значимая культурная фигура Казахстана. Его произведения и воспоминания о войне стали основой для множества театральных постановок и литературных изданий. Спектакль «Сын степи» объединяет театральное искусство и историческую память, позволяя зрителям задуматься о важности патриотизма и героизма.

Не упустите шанс стать частью этого значимого события, посетив театрализованное представление, которое подарит как впечатления, так и повод для размышлений.