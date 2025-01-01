Спектакль Сын полка

Приключения Вани Солнцева

В театре состоится премьера проникновенной драмы о мальчике-сироте Ване Солнцеве, который, пережив долгие скитания и мытарства в тылу врага, попадает к артиллерийским разведчикам и становится «сыном полка». Эта трогательная история, написанная свидетелем событий Великой Отечественной Войны Валентином Катаевым, погружает зрителя в атмосферу времени, когда каждый день мог стать последним.

Приключения Вани Солнцева

Ваня Солнцев — это не просто герой, а символ «детей войны». На его пути множество испытаний: он сбегает от провожатого, ходит с разведчиками за линию фронта, попадает в руки гитлеровцев и чудом спасается. В процессе он знакомится с людьми батареи Енакиева и учится быть воином-артиллеристом.

Музыка и воспоминания

Спектакль насыщен музыкой и песнями времен Великой Отечественной войны, что придаёт ему особую атмосферу. В постановке использованы документальные фотографии и видео хроника, которые помогают зрителю глубже понять исторические события и их влияние на судьбы людей.

Посвящение году семьи

Мы посвящаем этот спектакль году семьи, ведь именно о ней и о любви к жизни рассказывает эта документальная история. Приходите и узнайте, как Ваня Солнцев стал символом надежды и стойкости в трудные времена.