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Сын полка
Билеты от 700₽
Киноафиша Сын полка

Спектакль Сын полка

Постановка
Молодежный Театр Вячеслава Спесивцева 6+
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Ваня Солнцев: история о любви и героизме по книге Валентина Катаева

Погрузитесь в проникновенную драматичную историю мальчика-сироты Вани Солнцева, который, после долгих скитаний и мытарств в тылу врага, оказывается в рядах артиллерийских разведчиков. С легкой руки этих смелых воинов он становится «сыном полка», переживая массу захватывающих приключений.

Приключения Вани

Ваня, прозванный «Пастушком», стремительно сбегает от провожатого при отправке в тыл. Он сопровождает разведчиков за линию фронта, попадает в руки гитлеровцев и чудом оказывается спасенным. В ходе своих приключений он знакомится с людьми батареи Енакиева и начинает осваивать науку воина-артиллериста.

Тема войны и семьи

Таковых, как Ваня Солнцев, сейчас называют «дети войны». Их судьбы, как никогда, актуальны в свете событий последних лет. Спектакль использует музыку и песни времен Великой Отечественной войны, создавая атмосферу, которая помогает зрителям лучше понять масштаб того времени.

Документальная история

Это постановка — не просто художественное произведение. В ней активно используются документальные фотографии и видеохроника, которые ярко и подробно рассказывают о любви к жизни, геройском подвиге и важности семьи. Мы посвящаем этот спектакль году семьи, ведь именно о ней повествует трогательная история, написанная свидетелем событий Великой Отечественной войны, Валентином Катаевым.

Не упустите возможность увидеть эту важную и значимую историю на сцене. Спектакль погружает в атмосферу, полную эмоций и исторической правды, и оставляет глубокий след в сердце каждого зрителя.

Режиссер
Семен Спесивцев
В ролях
Станислав Никулин
Рауль Таев
Валерий Бушуев-Надыршин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 сентября
Молодежный Театр Вячеслава Спесивцева Москва, Руставели, 19
19:00 от 700 ₽

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