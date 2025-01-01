Спектакль Сын полка

Ваня Солнцев: история о любви и героизме по книге Валентина Катаева

Погрузитесь в проникновенную драматичную историю мальчика-сироты Вани Солнцева, который, после долгих скитаний и мытарств в тылу врага, оказывается в рядах артиллерийских разведчиков. С легкой руки этих смелых воинов он становится «сыном полка», переживая массу захватывающих приключений.

Приключения Вани

Ваня, прозванный «Пастушком», стремительно сбегает от провожатого при отправке в тыл. Он сопровождает разведчиков за линию фронта, попадает в руки гитлеровцев и чудом оказывается спасенным. В ходе своих приключений он знакомится с людьми батареи Енакиева и начинает осваивать науку воина-артиллериста.

Тема войны и семьи

Таковых, как Ваня Солнцев, сейчас называют «дети войны». Их судьбы, как никогда, актуальны в свете событий последних лет. Спектакль использует музыку и песни времен Великой Отечественной войны, создавая атмосферу, которая помогает зрителям лучше понять масштаб того времени.

Документальная история

Это постановка — не просто художественное произведение. В ней активно используются документальные фотографии и видеохроника, которые ярко и подробно рассказывают о любви к жизни, геройском подвиге и важности семьи. Мы посвящаем этот спектакль году семьи, ведь именно о ней повествует трогательная история, написанная свидетелем событий Великой Отечественной войны, Валентином Катаевым.

Не упустите возможность увидеть эту важную и значимую историю на сцене. Спектакль погружает в атмосферу, полную эмоций и исторической правды, и оставляет глубокий след в сердце каждого зрителя.